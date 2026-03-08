https://sarabic.ae/20260308/العراق-يحذر-من-مخاطر-إغلاق-مضيق-هرمز-وتداعياته-العالمية-1111240299.html
العراق يحذر من مخاطر إغلاق مضيق هرمز وتداعياته العالمية
العراق يحذر من مخاطر إغلاق مضيق هرمز وتداعياته العالمية
حذر وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، من أن توسيع رقعة الحرب في المنطقة يمثل تهديدا لجميع الدول، مشددا على خطورة التطورات الجارية في مضيق هرمز وتأثيرها المباشر على مصالح العراق والمنطقة والعالم.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن تصريحات حسين جاءت خلال مشاركته في الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي لبحث الاعتداءات التي تعرضت لها عدة دول خليجية من إيران.وأكد وزير خارجية العراق أن بلاده ترفض الانخراط في الحرب وتطالب بوقفها، في ذات الوقت الذي دان فيه استهداف بعض المواقع في العراق من قبل إيران.ولفت إلى بغداد دعمت الجهود الرامية إلى إجراء مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، معربا في ذات الوقت، عن إدانته للحملات العسكرية المستمرة على إيران.وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد، وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس وتستهدف المواقع التي انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.كما تضمن الرد الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية وهي الخطوة التي تسببت في إرباك خطوط إمداد النفط عالميا.
العراق يحذر من مخاطر إغلاق مضيق هرمز وتداعياته العالمية
حذر وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، من أن توسيع رقعة الحرب في المنطقة يمثل تهديدا لجميع الدول، مشددا على خطورة التطورات الجارية في مضيق هرمز وتأثيرها المباشر على مصالح العراق والمنطقة والعالم.
ذكرت ذلك وكالة
الأنباء العراقية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن تصريحات حسين جاءت خلال مشاركته في الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي لبحث الاعتداءات التي تعرضت لها عدة دول خليجية من إيران.
وأكد وزير خارجية العراق أن بلاده ترفض الانخراط في الحرب وتطالب بوقفها، في ذات الوقت الذي دان فيه استهداف بعض المواقع في العراق من قبل إيران.
ولفت إلى بغداد دعمت الجهود الرامية إلى إجراء مفاوضات بين إيران
والولايات المتحدة، معربا في ذات الوقت، عن إدانته للحملات العسكرية المستمرة على إيران.
وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد، وردت إيران بقصف
إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس وتستهدف المواقع التي انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.
كما تضمن الرد الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية وهي الخطوة التي تسببت في إرباك خطوط إمداد النفط عالميا.