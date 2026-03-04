https://sarabic.ae/20260304/اتهامات-بتحميل-واشنطن-مسؤولية-الشلل-النفطي-في-العراق-1111034338.html

اتهامات بتحميل واشنطن مسؤولية الشلل النفطي في العراق

اتهامات بتحميل واشنطن مسؤولية الشلل النفطي في العراق

سبوتنيك عربي

بين ألسنة اللهب المتصاعدة في العاصمة الإيرانية طهران وارتباك الملاحة في مضيق هرمز، وجد العراق نفسه في قلب عاصفة مزدوجة أمنية واقتصادية، فالحرب الدائرة في... 04.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-04T12:51+0000

2026-03-04T12:51+0000

2026-03-04T13:29+0000

العراق

سوق النفط

الحرب

إيران

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/02/1097414024_0:124:2000:1249_1920x0_80_0_0_f85564ab0219d9855347a32150ae393d.jpg

وقال النائب ولاء الجيزاني، في حديث لـ "سبوتنيك": "الخزانات النفطية في العراق بلغت طاقتها القصوى بالتزامن مع الحرب التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران"، مؤكدًا أن "حركة الناقلات العراقية توقفت بالكامل منذ بدء العمليات العسكرية في المنطقة".في خضم التصعيد، كشف مرصد "إيكو عراق"، أن العراق يتكبد خسائر مالية تقدّر بنحو 128 مليون دولار يومياً نتيجة توقف الإنتاج في حقل الرميلة وحقول إقليم كردستان.بالتوازي، تداولت وسائل إعلام محلية في العراق، أنباء عن توقف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي بعد تعطّل معظم الحقول في إقليم كردستان، ما زاد من الضغوط على الإيرادات النفطية. وفي خطوة تعكس حجم الأزمة، أعلنت شركة نفط البصرة، التابعة لوزارة النفط، خفض إنتاج حقل الرميلة الجنوبي بنسبة 100% ابتداءً من الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم.توقف التصدير يهدد الرواتبفي المقابل، حذّر الخبير النفطي سعد شاكر، من تداعيات اقتصادية وشيكة نتيجة توقف تصدير النفط عبر المنافذ الجنوبية في محافظة البصرة، فضلاً عن تعثر الشحن عبر ميناء جيهان التركي، مبيناً أن استمرار الإنتاج مع غياب التصدير أدى إلى تضخم المخزون بشكل غير مسبوق.وأوضح شاكر، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن الحقول، وفي مقدمتها الرميلة، تواجه توقفاً شبه تام بسبب امتلاء الخزانات وتعطل الملاحة في مضيق هرمز، ما يفرض خفض الإنتاج كخطوة أولى لتفادي اختناقات أكبر.وأشار شاكر إلى أن استمرار الأزمة سيؤثر بصورة مباشرة على الموارد المالية، ما قد ينعكس على الرواتب والإنفاق العام، في ظل اعتماد العراق شبه الكلي على عائدات النفط كمصدر رئيسي للدخل.وفي السياق ذاته، حذّر بنك "غولدمان ساكس"، من احتمال قفزة حادة في أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وآسيا إذا تعطلت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن الأسعار قد ترتفع بأكثر من 130% في حال تحقق هذا السيناريو.جيهان مفتوح ولا مبرر لإيقاف الرميلةمن جانبه، أكد السياسي والنائب السابق معين الكاظمي أن ميناء جيهان لا يقع ضمن نطاق العمليات العسكرية، وما يزال قادراً على استقبال وتصدير النفط العراقي بمعدل يقارب 200 ألف برميل يومياً، معتبرًا أنه لا توجد ضرورة لإيقاف العمل في حقل الرميلة أو غيره من الحقول الجنوبية.وأضاف خلال حديثه لـ "سبوتنيك"، أن التصريحات الصادرة عن الجانب الإيراني أشارت إلى السماح بمرور ناقلات النفط العراقية عبر مضيق هرمز، ما يخفف من حدة المخاوف بشأن التصدير عبر الخليج، داعيًا إلى مواصلة الإنتاج وتعزيز الجبهة الداخلية اقتصاديا وأمنيا.وبيّن الكاظمي أن العراق يمتلك احتياطياً مالياً يتجاوز 120 مليار دولار يمكن أن يغطي النفقات لعدة أشهر في حال استمرار الأزمة، إلا أنه حذر من أن أي توقف طويل في الاستخراج أو التصدير سيحتاج إلى فترة قد تمتد لشهرين لإعادة العمليات إلى مستوياتها الطبيعية، فضلاً عن ارتفاع كلف التأمين البحري في ظل الأوضاع الراهنة.وبيّن تصاعد العمليات العسكرية وتراجع الإنتاج، يبدو أن أسواق الطاقة العالمية دخلت مرحلة اضطراب عميق، فيما يقف العراق في قلب معادلة معقدة تجمع بين الأمن والاقتصاد في واحدة من أكثر الأزمات الإقليمية حساسية منذ سنوات.

https://sarabic.ae/20260301/النفط-يقفز-مع-تصاعد-الصراع-بين-أمريكا-وإيران-وتعطيل-الشحن-البحري-1110926965.html

https://sarabic.ae/20260304/عشرات-ناقلات-النفط-تعلق-على-جانبي-مضيق-هرمز-صور-1111021252.html

https://sarabic.ae/20260301/خبير-اقتصادي-إذا-لجأت-إيران-إلى-حرب-استنزاف-قد-نواجه-صدمة-نفطية-ونصل-لمرحلة-الركود-التضخمي-1110920816.html

https://sarabic.ae/20251226/إيران-تعلن-توقيف-ناقلة-نفط-أجنبية-في-مياه-الخليج-1108594863.html

العراق

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, سوق النفط, الحرب, إيران, تقارير سبوتنيك, حصري