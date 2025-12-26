عربي
الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمته أهدافا لـ"حزب الله" في لبنان
أمساليوم
بث مباشر
إيران تعلن توقيف ناقلة نفط أجنبية في مياه الخليج
إيران تعلن توقيف ناقلة نفط أجنبية في مياه الخليج
سبوتنيك عربي
كشف المدير العام لدائرة العدل بمحافظة هرمزكان الإيرانية، مجتبى قهرماني، اليوم الجمعة، تفاصيل توقيف ناقلة نفط أجنبية في مياه الخليج. 26.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-26T09:12+0000
2025-12-26T09:20+0000
أخبار إيران
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/14/1085214706_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_90b4b0753c94ce74207e4d3779a901c6.jpg
ونقلت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة عن قهرماني، أنه "في إطار تعليمات رئيس السلطة القضائية، بالوقاية والمواجهة الحازمة لتهريب الوقود في إيران، نجحت وحدات المنطقة البحرية الأولى للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري في توقيف ناقلة نفط أجنبية تحمل نحو 4 ملايين لتر وقود مهرب في مياه الخليج".وقال قهرماني إن "قوات المنطقة البحرية الأولى قبضت على 16 فردا من أفراد طاقم الناقلة وهم غير إيرانيين، وسلمتهم للجهات القضائية وهم الآن قيد الاعتقال".وأفاد بأن "الضربة التي لحقت في هذا الخصوص بالبنية المالية للمافيا والشبكة الرئيسية لتهريب الوقود، لافتة وتكتسي أهمية"، مضيفًا أنه "تنفيذا للمادتين 20 و 22 لقانون مكافحة تهريب السلع والعملة الأجنبية، فإن هذه الناقلة وشحنتها البالغة قيمتها نحو 700 مليار تومان إيراني، سيتم ضبطها لصالح الحكومة".ولفت المدير العام لدائرة العدل بمحافظة هرمزكان الإيرانية، مجتبى قهرماني، إلى أن "مياه الخليج والشواطئ والجزر الإيرانية لن تكون مكانا آمنا أبدا لأنشطة المهربين والاستغلاليين، ولذلك فإننا سنتصدى لهم على مدار الساعة بقوة في البر والبحر".
كشف المدير العام لدائرة العدل بمحافظة هرمزكان الإيرانية، مجتبى قهرماني، اليوم الجمعة، تفاصيل توقيف ناقلة نفط أجنبية في مياه الخليج.
ونقلت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة عن قهرماني، أنه "في إطار تعليمات رئيس السلطة القضائية، بالوقاية والمواجهة الحازمة لتهريب الوقود في إيران، نجحت وحدات المنطقة البحرية الأولى للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري في توقيف ناقلة نفط أجنبية تحمل نحو 4 ملايين لتر وقود مهرب في مياه الخليج".
زورق سريع تابع إلى الحرس الثوري الإيراني في الخليج - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
الحرس الثوري الإيراني يعلن احتجاز سفينة ترفع علم إستونيا في مياه الخليج
30 نوفمبر, 08:45 GMT
وقال قهرماني إن "قوات المنطقة البحرية الأولى قبضت على 16 فردا من أفراد طاقم الناقلة وهم غير إيرانيين، وسلمتهم للجهات القضائية وهم الآن قيد الاعتقال".

وأكد المسؤل الإيراني أنه "تم فتح ملف فيما يخص هذه المخالفة لدى دائرة العدل العامة والثورية بمدينة قشم"، مشيرًا إلى "أهمية الملف من الناحية المالية"، موضحًا أن "كمية الوقود المهرب، التي تم ضبطها تخضع للمراقبة المباشرة".

وأفاد بأن "الضربة التي لحقت في هذا الخصوص بالبنية المالية للمافيا والشبكة الرئيسية لتهريب الوقود، لافتة وتكتسي أهمية"، مضيفًا أنه "تنفيذا للمادتين 20 و 22 لقانون مكافحة تهريب السلع والعملة الأجنبية، فإن هذه الناقلة وشحنتها البالغة قيمتها نحو 700 مليار تومان إيراني، سيتم ضبطها لصالح الحكومة".
ولفت المدير العام لدائرة العدل بمحافظة هرمزكان الإيرانية، مجتبى قهرماني، إلى أن "مياه الخليج والشواطئ والجزر الإيرانية لن تكون مكانا آمنا أبدا لأنشطة المهربين والاستغلاليين، ولذلك فإننا سنتصدى لهم على مدار الساعة بقوة في البر والبحر".
