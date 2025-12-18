"في كأس الخليج"... الاتحاد الخليجي يدرس توسيع المشاركة عربيا

عربي
مصر
كشفت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن الاتحاد الخليجي يدرس توسيع المشاركة عربيا في النسخة المقبلة من بطولة كأس الخليج لكرة القدم، المقرر إقامتها في السعودية خلال سبتمبر/أيلول 2026.
وذكرت وسائل إعلام، اليوم الخميس، أن الاتحاد الخليجي لكرة القدم يدرس توسيع قاعدة المشاركة العربية لتشمل منتخبات عربية من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، من أجل رفع المستوى التنافسي والفني للبطولة الخليجية وتعزيز قيمتها التسويقية.
وأفادت بأن الاتحاد الخليجي يدرس دعوة منتخبات مصر والأردن والمغرب والجزائر، باعتبار أنها منتخبات تتمتع بتاريخ كروي عريق وحضور قوي على الساحة الإقليمية والدولية، ما قد يضفي بعدا جديدا على البطولة ويزيد من إثارتها.
ويسعى الاتحاد الخليجي لمواكبة التطورات الحديثة في كرة القدم، مع الحفاظ على هوية كأس الخليج وخصوصيتها التاريخية التي ارتبطت بالمنتخبات الخليجية منذ انطلاقتها.
ويفترض أن تجري مناقشات موسعة خلال الفترة المقبلة بين الاتحاد الخليجي والاتحادات المرشحة بهدف دراسة الجوانب التنظيمية والفنية، وعدد المنتخبات المشاركة، وبحث نظام البطولة، بوجه عام من أجل اعتماد القرار النهائي رسميا.
وتشير المؤشرات إلى أن نسخة 2026 من كأس الخليج قد تكون من بين الأكثر استثنائية في تاريخ البطولة منذ تاريخها، سواء من حيث مكان الإقامة أو شكل المنافسة، في انتظار القرارات النهائية خلال الأشهر المقبلة.
