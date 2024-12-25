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https://sarabic.ae/20241225/ريمونتادا-تقود-المنتخب-السعودي-للفوز-على-نظيره-اليمني-في-كأس-خليجي-26-فيديو-1096190201.html
"ريمونتادا" تقود المنتخب السعودي للفوز على نظيره اليمني في كأس "خليجي 26"... فيديو
"ريمونتادا" تقود المنتخب السعودي للفوز على نظيره اليمني في كأس "خليجي 26"... فيديو
سبوتنيك عربي
بريمونتادا قوية، نجح المنتخب السعودي في الفوز على نظيره اليمني في الجولة الثانية من مباريات كأس الخليج "خليجي 26". 25.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-25T19:54+0000
2024-12-25T19:54+0000
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تمكن منتخب "الأخضر" من الفوز على منتخب اليمن بنتيجة 2/3، في ريمونتادا مثيرة، حيث قلب المنتخب السعودي تأخره بهدفين إلى فوز مستحق، بعدما تمكن منتخب اليمن من التقدم في الدقيقة الثامنة عن طريق هارون زبيدة، وأضاف زميله عبد المجيد صبارة الهدف الثاني في الدقيقة 27.غير أن المنتخب السعودي نجح في تسجيل هدف تقليص الفارق عن طريق محمد كنو في الدقيقة 30، قبل أن يسجل مصعب الجوير هدف التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 57.وفي الوقت الذي كانت المباراة تتجه نحو التعادل، تمكن المنتخب السعودي من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني عن طريق اللاعب عبد الله الحمدان.وبتلك النتيجة، حصل المنتخب السعودي على أول ثلاث نقاط له في المجموعة، بعد الخسارة أمام البحرين في الجولة الأولى النتيجة نفسها، ليحتل المركز الثالث، فيما تلقى المنتخب اليمني الخسارة الثانية محتلا المركز الرابع والأخير ويقترب من وداع البطولة.ويتنافس على البطولة، التي تقام خلال الفترة من 21 ديسمبر/ كانون الأول 2024 حتى يوم 3 يناير/ كانون الثاني 2025، ثمانية منتخبات.ويتواجد في المجموعة الأولى كل من الكويت وقطر وسلطنة عمان والإمارات، فيما يلعب في المجموعة الثانية منتخبات السعودية والعراق واليمن والبحرين.ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعتين للدور قبل النهائي، الذي يقام بنظام خروج المغلوب، على أن يتأهل الفائزان للمباراة النهائية.وأعلنت اللجنة المنظمة عن توزيع الملاعب، التي سوف تستضيف تدريبات المنتخبات الثمانية المشاركة في البطولة، حيث تم تحديد 8 ملاعب لاستضافة التدريبات اليومية للمنتخبات.وتنطلق خليجي 26 مع حفل افتتاح رسمي في استاد جابر الأحمد الدولي الذي يتسع إلى 60 ألف متفرج، تليها المباراة الأولى بين صاحب الأرض والجمهور منتخب الكويت أمام منتخب عمان.
https://sarabic.ae/20241219/ما-هي-الدولة-التي-تستضيف-كأس-الخليج-2027-1095972189.html
https://sarabic.ae/20241221/ترقب-في-الخليج-لانطلاق-خليجي-26-بالكويت-1096036218.html
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أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الكويت, البحرين, العراق, أخبار العراق اليوم
أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الكويت, البحرين, العراق, أخبار العراق اليوم

"ريمونتادا" تقود المنتخب السعودي للفوز على نظيره اليمني في كأس "خليجي 26"... فيديو

19:54 GMT 25.12.2024
© AP Photo / Eugene Hoshikoالمنتخب السعودي أمام نظيره الياباني في كأس العالم 2022
المنتخب السعودي أمام نظيره الياباني في كأس العالم 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
© AP Photo / Eugene Hoshiko
تابعنا عبر
بريمونتادا قوية، نجح المنتخب السعودي في الفوز على نظيره اليمني في الجولة الثانية من مباريات كأس الخليج "خليجي 26".
تمكن منتخب "الأخضر" من الفوز على منتخب اليمن بنتيجة 2/3، في ريمونتادا مثيرة، حيث قلب المنتخب السعودي تأخره بهدفين إلى فوز مستحق، بعدما تمكن منتخب اليمن من التقدم في الدقيقة الثامنة عن طريق هارون زبيدة، وأضاف زميله عبد المجيد صبارة الهدف الثاني في الدقيقة 27.
ملعب كرة قدم في السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
مجتمع
ما هي الدولة التي يرجح استضافتها لمنافسات كأس الخليج 2027؟
19 ديسمبر, 14:06 GMT
غير أن المنتخب السعودي نجح في تسجيل هدف تقليص الفارق عن طريق محمد كنو في الدقيقة 30، قبل أن يسجل مصعب الجوير هدف التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 57.
وفي الوقت الذي كانت المباراة تتجه نحو التعادل، تمكن المنتخب السعودي من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني عن طريق اللاعب عبد الله الحمدان.
وبتلك النتيجة، حصل المنتخب السعودي على أول ثلاث نقاط له في المجموعة، بعد الخسارة أمام البحرين في الجولة الأولى النتيجة نفسها، ليحتل المركز الثالث، فيما تلقى المنتخب اليمني الخسارة الثانية محتلا المركز الرابع والأخير ويقترب من وداع البطولة.
ويتنافس على البطولة، التي تقام خلال الفترة من 21 ديسمبر/ كانون الأول 2024 حتى يوم 3 يناير/ كانون الثاني 2025، ثمانية منتخبات.
ويتواجد في المجموعة الأولى كل من الكويت وقطر وسلطنة عمان والإمارات، فيما يلعب في المجموعة الثانية منتخبات السعودية والعراق واليمن والبحرين.
مباراة منتخب الكويت أمام منتخب العراق ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
مجتمع
ترقب في الخليج لانطلاق "خليجي 26" بالكويت
21 ديسمبر, 10:49 GMT
ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعتين للدور قبل النهائي، الذي يقام بنظام خروج المغلوب، على أن يتأهل الفائزان للمباراة النهائية.
وأعلنت اللجنة المنظمة عن توزيع الملاعب، التي سوف تستضيف تدريبات المنتخبات الثمانية المشاركة في البطولة، حيث تم تحديد 8 ملاعب لاستضافة التدريبات اليومية للمنتخبات.
وتنطلق خليجي 26 مع حفل افتتاح رسمي في استاد جابر الأحمد الدولي الذي يتسع إلى 60 ألف متفرج، تليها المباراة الأولى بين صاحب الأرض والجمهور منتخب الكويت أمام منتخب عمان.
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