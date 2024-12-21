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القوات الروسية تحرر بلدة أوستروفسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
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https://sarabic.ae/20241221/ترقب-في-الخليج-لانطلاق-خليجي-26-بالكويت-1096036218.html
ترقب في الخليج لانطلاق "خليجي 26" بالكويت
ترقب في الخليج لانطلاق "خليجي 26" بالكويت
سبوتنيك عربي
يترقب الخليجيون انطلاق بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 26"، اليوم السبت، بدولة الكويت في نسخة قوية لتقارب المستويات الفنية بين المنتخبات المشاركة. 21.12.2024, سبوتنيك عربي
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ويتنافس على البطولة، التي تقام خلال الفترة من 21 ديسمبر/ كانون الأول 2024 حتى يوم 3 يناير/ كانون الثاني 2025، ثمانية منتخبات.ويتواجد في المجموعة الأولى كل من الكويت وقطر وسلطنة عمان والإمارات، فيما يلعب في المجموعة الثانية منتخبات السعودية والعراق واليمن والبحرين.ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعتين للدور قبل النهائي، الذي يقام بنظام خروج المغلوب، على أن يتأهل الفائزان للمباراة النهائية.وأعلنت اللجنة المنظمة عن توزيع الملاعب، التي سوف تستضيف تدريبات المنتخبات الثمانية المشاركة في البطولة، حيث تم تحديد 8 ملاعب لاستضافة التدريبات اليومية للمنتخبات.وتنطلق خليجي 26 مع حفل افتتاح رسمي في استاد جابر الأحمد الدولي الذي يتسع إلى 60 ألف متفرج، تليها المباراة الأولى بين صاحب الأرض والجمهور منتخب الكويت أمام منتخب عمان.
https://sarabic.ae/20241219/ما-هي-الدولة-التي-تستضيف-كأس-الخليج-2027-1095972189.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, أخبار الخليج , رياضة, منوعات, الأخبار
الكويت, أخبار الكويت اليوم, أخبار الخليج , رياضة, منوعات, الأخبار

ترقب في الخليج لانطلاق "خليجي 26" بالكويت

10:49 GMT 21.12.2024
© AP Photo / Nabil al-Juraniمباراة منتخب الكويت أمام منتخب العراق ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026
مباراة منتخب الكويت أمام منتخب العراق ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
© AP Photo / Nabil al-Jurani
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يترقب الخليجيون انطلاق بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 26"، اليوم السبت، بدولة الكويت في نسخة قوية لتقارب المستويات الفنية بين المنتخبات المشاركة.
ويتنافس على البطولة، التي تقام خلال الفترة من 21 ديسمبر/ كانون الأول 2024 حتى يوم 3 يناير/ كانون الثاني 2025، ثمانية منتخبات.
ويتواجد في المجموعة الأولى كل من الكويت وقطر وسلطنة عمان والإمارات، فيما يلعب في المجموعة الثانية منتخبات السعودية والعراق واليمن والبحرين.
ملعب كرة قدم في السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
مجتمع
ما هي الدولة التي يرجح استضافتها لمنافسات كأس الخليج 2027؟
19 ديسمبر, 14:06 GMT
ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعتين للدور قبل النهائي، الذي يقام بنظام خروج المغلوب، على أن يتأهل الفائزان للمباراة النهائية.
وأعلنت اللجنة المنظمة عن توزيع الملاعب، التي سوف تستضيف تدريبات المنتخبات الثمانية المشاركة في البطولة، حيث تم تحديد 8 ملاعب لاستضافة التدريبات اليومية للمنتخبات.
وتنطلق خليجي 26 مع حفل افتتاح رسمي في استاد جابر الأحمد الدولي الذي يتسع إلى 60 ألف متفرج، تليها المباراة الأولى بين صاحب الأرض والجمهور منتخب الكويت أمام منتخب عمان.
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