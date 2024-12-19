https://sarabic.ae/20241219/ما-هي-الدولة-التي-تستضيف-كأس-الخليج-2027-1095972189.html
ما هي الدولة التي يرجح استضافتها لمنافسات كأس الخليج 2027؟
ما هي الدولة التي يرجح استضافتها لمنافسات كأس الخليج 2027؟
سبوتنيك عربي
تحدثت العديد من التقارير الإعلامية عن الدولة التي من المقرر أن تستضيف بطولة كأس الخليج "خليجي 27"، والتي سيتم تنظيمها بعد النسخة المقبلة "خليجي 26". 19.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-19T14:06+0000
2024-12-19T14:06+0000
2024-12-19T14:06+0000
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وستقام البطولة المقبلة "خليجي 26" في الكويت، بداية من السبت المقبل حتى 3 يناير/ كانون الثاني 2025.وأشارت تقارير إلى أن "خليجي 27"، التي من المقرر إقامتها عام 2026، ستقام في المملكة العربية السعودية.ومن المقرر أن يعلن اتحاد كأس الخليج العربي قريبا عن الدولة التي ستستضيف البطولة، خاصة بعدما نفت سلطنة عمان تنظيم البطولة.وبحسب إعلاميين سعوديين، فإن السعودية هي الأقرب لتنظيم البطولة، التي ستسبق استضافتها كأس آسيا 2027، إضافة إلى كأس العالم 2034.
https://sarabic.ae/20230115/الإعلان-عن-الدولة-المستضيفة-لبطولة-خليجي-26--1072315246.html
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رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الكويت
رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الكويت
ما هي الدولة التي يرجح استضافتها لمنافسات كأس الخليج 2027؟
تحدثت العديد من التقارير الإعلامية عن الدولة التي من المقرر أن تستضيف بطولة كأس الخليج "خليجي 27"، والتي سيتم تنظيمها بعد النسخة المقبلة "خليجي 26".
وستقام البطولة
المقبلة "خليجي 26" في الكويت، بداية من السبت المقبل حتى 3 يناير/ كانون الثاني 2025.
وأشارت تقارير إلى أن "خليجي
27"، التي من المقرر إقامتها عام 2026، ستقام في المملكة العربية السعودية.
ومن المقرر أن يعلن اتحاد كأس الخليج
العربي قريبا عن الدولة التي ستستضيف البطولة، خاصة بعدما نفت سلطنة عمان تنظيم البطولة.
وبحسب إعلاميين سعوديين، فإن السعودية هي الأقرب لتنظيم البطولة، التي ستسبق استضافتها كأس آسيا 2027، إضافة إلى كأس العالم 2034.