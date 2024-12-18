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https://sarabic.ae/20241218/الإصابات-تضرب-المنتخب-السعودي-قبل-خليجي-26-1095935808.html
الإصابات تضرب المنتخب السعودي قبل "خليجي 26"
الإصابات تضرب المنتخب السعودي قبل "خليجي 26"
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، أن الإصابات تضرب المنتخب السعودي قبل مشاركته في كأس "خليجي 26" الذي ينطلق السبت المقبل. 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T19:57+0000
2024-12-18T19:58+0000
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وأفادت صحيفة الرياضية، مساء اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد اللاعبين المصابين في صفوف المنتخب السعودي إلى 6 لاعبين، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق "كأس دول الخليج رقم 26.وأوضحت الصحيفة أن آلام عضلية حرمت المدافع علي البليهي، من خوض الحصة التدريبية للمنتخب السعودي ليرتفع عدد الإصابات والغيابات المرضية خلال معسكر الإعداد للمشاركة في الكأس إلى 6. وأكد بيان للاتحاد السعودي أن اللاعب عبد الله الخيبري اكتفى بأداء تمارين لياقية خاصة برفقة الجهاز الطبي، وكذلك سلطان الغنام، الذي استمر الجهاز الطبي في متابعة حالته لليوم الثاني على التوالي بعد تعرضه إلى نزلة برد.وأشار إلى عودة المهاجم فراس البريكان والمدافع حسان تمبكتي إلى التدريبات، في ظل اكتمال جاهزيتهما، وذلك بالتوازي مع فرض الفرنسي هيرفي رينارد، المدرب العائد إلى منتخب "الأخضر"، تمارين الاستحواذ والإنهاء على المرمى، وانتهت الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية.ومن المقرر أن يغادر المنتخب السعودي، الرياض، متجها إلى الكويت الجمعة، لخوض كأس الخليج الـ 26، التي تنطلق السبت وتستمر حتى الثالث من شهر كانون الثاني/يناير المقبل.وتضم مجموعة المنتخب "الأخضر" كل من منتخبات البحرين والعراق واليمن، فيما تضم المجموعة الأخرى منتخبات الكويت والإمارات وقطر وعمان.
https://sarabic.ae/20221202/حارس-مرمى-السعودية-يكشف-أسباب-خروج-منتخبه-من-منافسات-كأس-العالم-2022-1070780383.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, الكويت, رياضة, أخبار كرة القدم, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, الكويت, رياضة, أخبار كرة القدم, الأخبار

الإصابات تضرب المنتخب السعودي قبل "خليجي 26"

19:57 GMT 18.12.2024 (تم التحديث: 19:58 GMT 18.12.2024)
© AP Photo / Eugene Hoshikoالمنتخب السعودي أمام نظيره الياباني في كأس العالم 2022
المنتخب السعودي أمام نظيره الياباني في كأس العالم 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، أن الإصابات تضرب المنتخب السعودي قبل مشاركته في كأس "خليجي 26" الذي ينطلق السبت المقبل.
وأفادت صحيفة الرياضية، مساء اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد اللاعبين المصابين في صفوف المنتخب السعودي إلى 6 لاعبين، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق "كأس دول الخليج رقم 26.
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وأوضحت الصحيفة أن آلام عضلية حرمت المدافع علي البليهي، من خوض الحصة التدريبية للمنتخب السعودي ليرتفع عدد الإصابات والغيابات المرضية خلال معسكر الإعداد للمشاركة في الكأس إلى 6.
وأكد بيان للاتحاد السعودي أن اللاعب عبد الله الخيبري اكتفى بأداء تمارين لياقية خاصة برفقة الجهاز الطبي، وكذلك سلطان الغنام، الذي استمر الجهاز الطبي في متابعة حالته لليوم الثاني على التوالي بعد تعرضه إلى نزلة برد.
وأشار إلى عودة المهاجم فراس البريكان والمدافع حسان تمبكتي إلى التدريبات، في ظل اكتمال جاهزيتهما، وذلك بالتوازي مع فرض الفرنسي هيرفي رينارد، المدرب العائد إلى منتخب "الأخضر"، تمارين الاستحواذ والإنهاء على المرمى، وانتهت الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية.
ومن المقرر أن يغادر المنتخب السعودي، الرياض، متجها إلى الكويت الجمعة، لخوض كأس الخليج الـ 26، التي تنطلق السبت وتستمر حتى الثالث من شهر كانون الثاني/يناير المقبل.
وتضم مجموعة المنتخب "الأخضر" كل من منتخبات البحرين والعراق واليمن، فيما تضم المجموعة الأخرى منتخبات الكويت والإمارات وقطر وعمان.
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