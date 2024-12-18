خبر سار لعشاق كرة القدم السعودية

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مساحة حرة
مستقبل علاقات سوريا مع العالم العربي في ظل النظام الجديد
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عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
النشاط الرياضي يعود في لبنان مع بداية العام الجديد وصدارة برشلونة مهددة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
11:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
كيف يستعد اللبنانيون؟ وهل يساعدهم الواقع الاقتصادي على إتمام مظاهر العيد؟
13:36 GMT
4 د
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البرنامج المسائي
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183 د
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خبير: اغتيال كيريلوف لاستجداء الدعم الغربي لأوكرانيا ولفضحه جرائم الغرب الكيميائية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حراك دبلوماسي و أممي ودعم لانتقال سياسي شامل في سوريا
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تدخل العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر؟
18:33 GMT
29 د
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03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تدخل العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر؟
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
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الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
11:03 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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خبير: مطالبة روسيا برفع العقوبات ستحسن العلاقة مع النظام الجديد في سوريا
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59 د
لقاء سبوتنيك
سوريا... تحديات المرحلة الانتقالية تفرض ضرورة التوافق على الدستور الجديد
18:03 GMT
59 د
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https://sarabic.ae/20241218/خبر-سار-لعشاق-كرة-القدم-السعودية-1095917764.html
خبر سار لعشاق كرة القدم السعودية
خبر سار لعشاق كرة القدم السعودية
سبوتنيك عربي
أعلنت تقارير صحفية، أن "كأس الخليج العربي "خليجي 26" المقامة في الكويت قد يشهد مشاركة المدافع السعودي حسان تمبكتي، رغم الإصابة القوية التي تعرض لها في عضلة... 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T11:26+0000
2024-12-18T11:26+0000
مجتمع
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وبحسب المصادر الصحفية، فإن الجهاز الطبي للمنتخب السعودي يعمل جاهدا على تأهيل تمبكتي ليكون جاهزا للمشاركة في البطولة، حيث يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي مكثف وعلاجات متخصصة.ويعتبر حسان تمبكتي من العناصر الأساسية والركائز التي يعتمد عليها المدرب هيرفي رينارد في تشكيل المنتخب السعودي، حيث يتميز اللاعب بقدراته الدفاعية القوية وقدرته على بناء الهجمات من الخلف.يشار إلى أن منتخب السعودية ينافس في خليجي 26 ضمن المجموعة الثانية مع العراق واليمن والبحرين.وتتوقف منافسات الدوري السعودي حتى نهاية منافسات خليجي 26 في 3 يناير/ كانون الثاني المقبل.ويحمل منتخب العراق لقب كأس الخليج في النسخة الأخيرة التي أقيمت بالبصرة، بينما يبقى المنتخب الكويتي الأكثر تتويجًا برصيد 10 ألقاب.
https://sarabic.ae/20230115/الإعلان-عن-الدولة-المستضيفة-لبطولة-خليجي-26--1072315246.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, رياضة, منوعات, أخبار الخليج
السعودية, أخبار السعودية اليوم, رياضة, منوعات, أخبار الخليج

خبر سار لعشاق كرة القدم السعودية

11:26 GMT 18.12.2024
© Sputnik . Grigoriy Sisoev / الانتقال إلى بنك الصورجماهير المنتخب السعودي في كأس العالم
جماهير المنتخب السعودي في كأس العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
© Sputnik . Grigoriy Sisoev
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تابعنا عبر
أعلنت تقارير صحفية، أن "كأس الخليج العربي "خليجي 26" المقامة في الكويت قد يشهد مشاركة المدافع السعودي حسان تمبكتي، رغم الإصابة القوية التي تعرض لها في عضلة الكاحل مؤخرا.
وبحسب المصادر الصحفية، فإن الجهاز الطبي للمنتخب السعودي يعمل جاهدا على تأهيل تمبكتي ليكون جاهزا للمشاركة في البطولة، حيث يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي مكثف وعلاجات متخصصة.
ويعتبر حسان تمبكتي من العناصر الأساسية والركائز التي يعتمد عليها المدرب هيرفي رينارد في تشكيل المنتخب السعودي، حيث يتميز اللاعب بقدراته الدفاعية القوية وقدرته على بناء الهجمات من الخلف.
أكبر نتائج المباريات في تاريخ بطولة خليجي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
الإعلان عن الدولة المستضيفة لبطولة "خليجي 26"
15 يناير 2023, 16:42 GMT
يشار إلى أن منتخب السعودية ينافس في خليجي 26 ضمن المجموعة الثانية مع العراق واليمن والبحرين.
وتتوقف منافسات الدوري السعودي حتى نهاية منافسات خليجي 26 في 3 يناير/ كانون الثاني المقبل.
ويحمل منتخب العراق لقب كأس الخليج في النسخة الأخيرة التي أقيمت بالبصرة، بينما يبقى المنتخب الكويتي الأكثر تتويجًا برصيد 10 ألقاب.
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