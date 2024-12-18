https://sarabic.ae/20241218/خبر-سار-لعشاق-كرة-القدم-السعودية-1095917764.html
خبر سار لعشاق كرة القدم السعودية
خبر سار لعشاق كرة القدم السعودية
سبوتنيك عربي
أعلنت تقارير صحفية، أن "كأس الخليج العربي "خليجي 26" المقامة في الكويت قد يشهد مشاركة المدافع السعودي حسان تمبكتي، رغم الإصابة القوية التي تعرض لها في عضلة... 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T11:26+0000
2024-12-18T11:26+0000
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وبحسب المصادر الصحفية، فإن الجهاز الطبي للمنتخب السعودي يعمل جاهدا على تأهيل تمبكتي ليكون جاهزا للمشاركة في البطولة، حيث يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي مكثف وعلاجات متخصصة.ويعتبر حسان تمبكتي من العناصر الأساسية والركائز التي يعتمد عليها المدرب هيرفي رينارد في تشكيل المنتخب السعودي، حيث يتميز اللاعب بقدراته الدفاعية القوية وقدرته على بناء الهجمات من الخلف.يشار إلى أن منتخب السعودية ينافس في خليجي 26 ضمن المجموعة الثانية مع العراق واليمن والبحرين.وتتوقف منافسات الدوري السعودي حتى نهاية منافسات خليجي 26 في 3 يناير/ كانون الثاني المقبل.ويحمل منتخب العراق لقب كأس الخليج في النسخة الأخيرة التي أقيمت بالبصرة، بينما يبقى المنتخب الكويتي الأكثر تتويجًا برصيد 10 ألقاب.
https://sarabic.ae/20230115/الإعلان-عن-الدولة-المستضيفة-لبطولة-خليجي-26--1072315246.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, رياضة, منوعات, أخبار الخليج
السعودية, أخبار السعودية اليوم, رياضة, منوعات, أخبار الخليج
خبر سار لعشاق كرة القدم السعودية
أعلنت تقارير صحفية، أن "كأس الخليج العربي "خليجي 26" المقامة في الكويت قد يشهد مشاركة المدافع السعودي حسان تمبكتي، رغم الإصابة القوية التي تعرض لها في عضلة الكاحل مؤخرا.
وبحسب المصادر الصحفية
، فإن الجهاز الطبي للمنتخب السعودي يعمل جاهدا على تأهيل تمبكتي ليكون جاهزا للمشاركة في البطولة، حيث يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي مكثف وعلاجات متخصصة.
ويعتبر حسان تمبكتي من العناصر الأساسية والركائز التي يعتمد عليها المدرب هيرفي رينارد في تشكيل المنتخب السعودي، حيث يتميز اللاعب بقدراته الدفاعية القوية وقدرته على بناء الهجمات من الخلف.
يشار إلى أن منتخب السعودية ينافس في خليجي 26 ضمن المجموعة الثانية مع العراق واليمن والبحرين.
وتتوقف منافسات الدوري السعودي حتى نهاية منافسات خليجي 26 في 3 يناير/ كانون الثاني المقبل.
ويحمل منتخب العراق لقب كأس الخليج في النسخة الأخيرة التي أقيمت بالبصرة، بينما يبقى المنتخب الكويتي الأكثر تتويجًا برصيد 10 ألقاب.