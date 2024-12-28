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وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
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https://sarabic.ae/20241228/المنتخب-السعودي-يتأهل-لنصف-نهائي-كأس-الخليج-1096289504.html
المنتخب السعودي يتأهل لنصف نهائي كأس الخليج
المنتخب السعودي يتأهل لنصف نهائي كأس الخليج
سبوتنيك عربي
حقق المنتخب السعودي فوزا مهما على نظيره العراقي في الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26". 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T18:52+0000
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وبهذا الفوز تأهل المنتخب السعودي إلى نصف نهائي البطولة التي تستضيفها الكويت.أقيمت المباراة، اليوم السبت، وانتهت بفوز منتخب الخضر بـ3 أهداف مقابل هدف واحد.في الدقيقة 57، تقدم المنتخب السعودي بهدف سالم الدوسري من ركلة جزاء، لكن مهند علي، أحرز هدف التعادل لأسود الرافدين في الدقيقة 64.وفي الدقيقة 81 سجل عبد الله الحمدان، الهدف الثاني للخضر، ثم أحرز الهدف الثالث في الدقيقة 86.بهذه النتيجة تأهل الأخضر مع البحرين إلى نصف نهائي البطولة ورفع رصيده إلى 6 نقاط متساويا مع البحرين.أما المنتخب العراقي فقد بقي رصيده عند 3 نقاط ليظل في المركز الرابع والأخير، ليودع البطولة.
https://sarabic.ae/20241225/ريمونتادا-تقود-المنتخب-السعودي-للفوز-على-نظيره-اليمني-في-كأس-خليجي-26-فيديو-1096190201.html
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رياضة, الأخبار, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العراق اليوم
رياضة, الأخبار, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العراق اليوم

المنتخب السعودي يتأهل لنصف نهائي كأس الخليج

18:52 GMT 28.12.2024
© Getty Images / Anadolu / Contributorالمنتخب السعودي
المنتخب السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
© Getty Images / Anadolu / Contributor
تابعنا عبر
حقق المنتخب السعودي فوزا مهما على نظيره العراقي في الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".
وبهذا الفوز تأهل المنتخب السعودي إلى نصف نهائي البطولة التي تستضيفها الكويت.
أقيمت المباراة، اليوم السبت، وانتهت بفوز منتخب الخضر بـ3 أهداف مقابل هدف واحد.
المنتخب السعودي أمام نظيره الياباني في كأس العالم 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
مجتمع
"ريمونتادا" تقود المنتخب السعودي للفوز على نظيره اليمني في كأس "خليجي 26"... فيديو
25 ديسمبر, 19:54 GMT
في الدقيقة 57، تقدم المنتخب السعودي بهدف سالم الدوسري من ركلة جزاء، لكن مهند علي، أحرز هدف التعادل لأسود الرافدين في الدقيقة 64.
وفي الدقيقة 81 سجل عبد الله الحمدان، الهدف الثاني للخضر، ثم أحرز الهدف الثالث في الدقيقة 86.
بهذه النتيجة تأهل الأخضر مع البحرين إلى نصف نهائي البطولة ورفع رصيده إلى 6 نقاط متساويا مع البحرين.
أما المنتخب العراقي فقد بقي رصيده عند 3 نقاط ليظل في المركز الرابع والأخير، ليودع البطولة.
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