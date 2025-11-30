عربي
الجيش الروسي يدخل بلدة غريشينو التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
الحرس الثوري الإيراني يعلن احتجاز سفينة ترفع علم إستونيا في مياه الخليج
الحرس الثوري الإيراني يعلن احتجاز سفينة ترفع علم إستونيا في مياه الخليج
سبوتنيك عربي
أعلنت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، "توقيف سفينة في مياه الخليج ترفع علم إستونيا، محملة بـ 350 ألف لتر من الوقود المهرب".
جاء ذلك في بيان نشره التلفزيون الإيراني، مشيرا إلى أن السفينة كانت محملة بـ 350 ألف لتر من الوقود المهرب".وأعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، منتصف الشهر الجاري، أن مقاتليها أوقفوا ناقلة النفط "تالارا"، "في إطار حماية مصالح وموارد إيران"، وفق تعبيرها.ورصدت وحدات الاستجابة السريعة تحركات الناقلة، التي ترفع علم جزر مارشال، وبناء على أمر قضائي، قامت بتتبعها وتوقيفها عند الساعة 7:30 بالتوقيت المحلي، صباح الجمعة الماضية.وأوضحت أن "الناقلة كانت تحمل 30 ألف طن من المواد البتروكيميائية في طريقها إلى سنغافورة، وتم توجيهها إلى المرساة المخصصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات المسجلة عليها"، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.وأكدت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن "العملية جاءت تنفيذا للواجبات القانونية في حماية موارد البلاد"، مشيرة إلى أن "التحقق من الشحنة وتفتيش السفينة ووثائقها أظهر أن الناقلة كانت تنقل بضائع غير مصرح بها".
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

الحرس الثوري الإيراني يعلن احتجاز سفينة ترفع علم إستونيا في مياه الخليج

08:45 GMT 30.11.2025
© AP Photo / Vahid Salemi زورق سريع تابع إلى الحرس الثوري الإيراني في الخليج
 زورق سريع تابع إلى الحرس الثوري الإيراني في الخليج - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
أعلنت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، "توقيف سفينة في مياه الخليج ترفع علم إستونيا، محملة بـ 350 ألف لتر من الوقود المهرب".
جاء ذلك في بيان نشره التلفزيون الإيراني، مشيرا إلى أن السفينة كانت محملة بـ 350 ألف لتر من الوقود المهرب".
وأعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، منتصف الشهر الجاري، أن مقاتليها أوقفوا ناقلة النفط "تالارا"، "في إطار حماية مصالح وموارد إيران"، وفق تعبيرها.
ورصدت وحدات الاستجابة السريعة تحركات الناقلة، التي ترفع علم جزر مارشال، وبناء على أمر قضائي، قامت بتتبعها وتوقيفها عند الساعة 7:30 بالتوقيت المحلي، صباح الجمعة الماضية.
العاصمة الإيرانية طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
واشنطن تفرض عقوبات على 32 شخصا وكيانا بتهمة دعم صواريخ إيران ومسيراتها
12 نوفمبر, 21:27 GMT
وأوضحت أن "الناقلة كانت تحمل 30 ألف طن من المواد البتروكيميائية في طريقها إلى سنغافورة، وتم توجيهها إلى المرساة المخصصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات المسجلة عليها"، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأكدت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن "العملية جاءت تنفيذا للواجبات القانونية في حماية موارد البلاد"، مشيرة إلى أن "التحقق من الشحنة وتفتيش السفينة ووثائقها أظهر أن الناقلة كانت تنقل بضائع غير مصرح بها".
© 2025 Sputnik
