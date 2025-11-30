https://sarabic.ae/20251130/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-احتجاز-سفينة-ترفع-علم-إستونيا-في-مياه-الخليج-1107630765.html
الحرس الثوري الإيراني يعلن احتجاز سفينة ترفع علم إستونيا في مياه الخليج
الحرس الثوري الإيراني يعلن احتجاز سفينة ترفع علم إستونيا في مياه الخليج
سبوتنيك عربي
أعلنت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، "توقيف سفينة في مياه الخليج ترفع علم إستونيا، محملة بـ 350 ألف لتر من الوقود المهرب". 30.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-30T08:45+0000
2025-11-30T08:45+0000
2025-11-30T08:45+0000
إيران
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104225/58/1042255858_0:334:3808:2476_1920x0_80_0_0_ae83af4e7291097c0cb8aa9c33bea6fd.jpg
جاء ذلك في بيان نشره التلفزيون الإيراني، مشيرا إلى أن السفينة كانت محملة بـ 350 ألف لتر من الوقود المهرب".وأعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، منتصف الشهر الجاري، أن مقاتليها أوقفوا ناقلة النفط "تالارا"، "في إطار حماية مصالح وموارد إيران"، وفق تعبيرها.ورصدت وحدات الاستجابة السريعة تحركات الناقلة، التي ترفع علم جزر مارشال، وبناء على أمر قضائي، قامت بتتبعها وتوقيفها عند الساعة 7:30 بالتوقيت المحلي، صباح الجمعة الماضية.وأوضحت أن "الناقلة كانت تحمل 30 ألف طن من المواد البتروكيميائية في طريقها إلى سنغافورة، وتم توجيهها إلى المرساة المخصصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات المسجلة عليها"، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.وأكدت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن "العملية جاءت تنفيذا للواجبات القانونية في حماية موارد البلاد"، مشيرة إلى أن "التحقق من الشحنة وتفتيش السفينة ووثائقها أظهر أن الناقلة كانت تنقل بضائع غير مصرح بها".
https://sarabic.ae/20251112/واشنطن-تفرض-عقوبات-على-32-شخصا-وكيانا-بتهمة-دعم-صواريخ-إيران-ومسيراتها-1107058280.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104225/58/1042255858_461:0:3762:2476_1920x0_80_0_0_306d9092d10cf85993c7f9508269c2a1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الحرس الثوري الإيراني يعلن احتجاز سفينة ترفع علم إستونيا في مياه الخليج
أعلنت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، "توقيف سفينة في مياه الخليج ترفع علم إستونيا، محملة بـ 350 ألف لتر من الوقود المهرب".
جاء ذلك في بيان نشره التلفزيون الإيراني، مشيرا إلى أن السفينة كانت محملة بـ 350 ألف لتر من الوقود المهرب".
وأعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، منتصف الشهر الجاري، أن مقاتليها أوقفوا ناقلة النفط "تالارا"
، "في إطار حماية مصالح وموارد إيران"، وفق تعبيرها.
ورصدت وحدات الاستجابة السريعة تحركات الناقلة، التي ترفع علم جزر مارشال، وبناء على أمر قضائي، قامت بتتبعها وتوقيفها عند الساعة 7:30 بالتوقيت المحلي، صباح الجمعة الماضية.
وأوضحت أن "الناقلة كانت تحمل 30 ألف طن من المواد البتروكيميائية في طريقها إلى سنغافورة، وتم توجيهها إلى المرساة المخصصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات المسجلة عليها"، وفقا لوكالة
"تسنيم" الإيرانية.
وأكدت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن "العملية جاءت تنفيذا للواجبات القانونية في حماية موارد البلاد"، مشيرة إلى أن "التحقق من الشحنة وتفتيش السفينة ووثائقها أظهر أن الناقلة كانت تنقل بضائع غير مصرح بها".