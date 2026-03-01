https://sarabic.ae/20260301/النفط-يقفز-مع-تصاعد-الصراع-بين-أمريكا-وإيران-وتعطيل-الشحن-البحري-1110926965.html

النفط يقفز مع تصاعد الصراع بين أمريكا وإيران وتعطيل الشحن البحري

النفط يقفز مع تصاعد الصراع بين أمريكا وإيران وتعطيل الشحن البحري

ارتفعت أسعار ‌النفط، يوم الاثنين، بأكثر ⁠من ثمانية بالمئة إلى أعلى مستوياتها في ​أشهر، مع ⁠تصعيد إيران وإسرائيل لهجماتهما في الشرق الأوسط، وتضرر ‌ناقلات نفط... 01.03.2026, سبوتنيك عربي

ووصلت العقود الآجلة لخام برنت إلى 82.37 دولار للبرميل، وبلغت 79.34 دولار، بارتفاع 6.47 دولار، أو 8.88 بالمئة، بحلول الساعة 23:05 ⁠بتوقيت ⁠جرينتش. وقفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.36 دولار، ​أو ثمانية بالمئة، إلى 72.38 دولار للبرميل بعد أن سجل أعلى مستوى ​له عند ​75.33 دولار في وقت ​سابق.وشنت ⁠إسرائيل موجة جديدة من الضربات على ‌إيران يوم الأحد، وردت طهران بمزيد ‌من الصواريخ، بعد يوم من مقتل الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي، مما أدى ⁠إلى تفاقم حالة عدم اليقين ​في الشرق ⁠الأوسط والاقتصاد العالمي.وقالت مصادر شحن ومسؤولون ⁠يوم الأحد إن ثلاث ناقلات على الأقل تضررت ‌قبالة ساحل الخليج ولقي بحار واحد حتفه في رد إيران على الضربات الأمريكية والإسرائيلية.

