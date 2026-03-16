https://sarabic.ae/20260316/إعلام-بريطانيا-ترفض-إرسال-سفن-حربية-إلى-مضيق-هرمز-1111535130.html
إعلام: بريطانيا ترفض إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز
ذكرت صحيفة بريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، رفض إرسال سفن حربية لإعادة فتح الملاحة عبر مضيق هرمز. 16.03.2026, سبوتنيك عربي
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
بريطانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1a/1103051152_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_9d41a35d0bc31f3305401971f2edec26.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1a/1103051152_112:0:1000:666_1920x0_80_0_0_a8bb1d4df5f1d1e5e6a3b55c980409e5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ذكرت صحيفة بريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، رفض إرسال سفن حربية لإعادة فتح الملاحة عبر مضيق هرمز.
وأضافت الصحيفة: "يرفض ستارمر إرسال سفن حربية للمساعدة في فتح مضيق هرمز".
وبحسب الصحيفة، فإن رفض بريطانيا إرسال سفن حربية إلى المنطقة، "قد يؤدي إلى تدهور علاقة ستارمر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
وفي وقت سابق، دعا ترامب، كلا من الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة ودولا أخرى إلى إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز.
وفي السياق، صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أول أمس السبت، بأن إغلاق حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، يقتصر على الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما
.
وأوضح عراقجي في مقابلة إعلامية: "في الواقع، مضيق هرمز مفتوح، إنه مغلق فقط أمام ناقلات النفط والسفن التابعة لأعدائنا، أولئك الذين يهاجموننا وحلفاءهم. أما البقية فيمكنهم المرور بحرية".
وأشار الوزير الإيراني إلى أن مخاوف الدول الأخرى بشأن أمن الملاحة في المنطقة لا علاقة لها بإيران.