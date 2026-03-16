تغطية مباشرة لليوم الـ16 من الحرب على إيران.. ترامب يحسم قراره وطهران تطلق الموجة الـ54.. صور وفيديو
دميترييف يتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى رقم قياسي خلال الأسابيع المقبلة
توقع كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الروسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن تصل أسعار النفط إلى... 16.03.2026, سبوتنيك عربي
وكتب دميترييف عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "نحن نسير حاليًا على المسار الذي يوحي بوصول سعر البرميل إلى 150 دولارا، وربما أكثر، خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة، حيث تؤثر اضطرابات إمدادات النفط ليس فقط على الخدمات اللوجستية، بل على الإنتاج ذاته".وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، توقفت حركة الشحن عبر مضيق هرمز - وهو طريق رئيسي لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال من الخليج العربي إلى السوق العالمية - بشكل شبه كامل، وبدأت شركات التأمين في رفع أقساط التأمين ومراجعة التغطية وسط تزايد التهديدات الأمنية.وصرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم السبت، بأن إغلاق حركة الملاحة عبر مضيق هرمز يقتصر على الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما.وأشار الوزير إلى أن مخاوف الدول الأخرى بشأن أمن الملاحة في المنطقة لا علاقة لها بإيران.
سبوتنيك عربي
04:24 GMT 16.03.2026 (تم التحديث: 04:51 GMT 16.03.2026)
توقع كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الروسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن تصل أسعار النفط إلى 150 دولارا للبرميل، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وكتب دميترييف عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "نحن نسير حاليًا على المسار الذي يوحي بوصول سعر البرميل إلى 150 دولارا، وربما أكثر، خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة، حيث تؤثر اضطرابات إمدادات النفط ليس فقط على الخدمات اللوجستية، بل على الإنتاج ذاته".

وأدلى دميترييف بهذا التعليق، بناء على تقرير نشرته صحيفة أمريكية، والذي أفاد بأن رؤساء شركات النفط الأمريكية حذّروا السلطات الأمريكية من أن أزمة الطاقة الناجمة عن الصراع العسكري في الشرق الأوسط، "من المرجح أن تتفاقم".

خبراء اقتصاد: شركات النفط الأمريكية حققت مكاسب غير مسبوقة على وقع الحرب في الشرق الأوسط
أمس, 20:40 GMT
وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، توقفت حركة الشحن عبر مضيق هرمز - وهو طريق رئيسي لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال من الخليج العربي إلى السوق العالمية - بشكل شبه كامل، وبدأت شركات التأمين في رفع أقساط التأمين ومراجعة التغطية وسط تزايد التهديدات الأمنية.
وصرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم السبت، بأن إغلاق حركة الملاحة عبر مضيق هرمز يقتصر على الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما.
وأوضح عراقجي في مقابلة مع وسائل الإعلام: "في الواقع، مضيق هرمز مفتوح، إنه مغلق فقط أمام ناقلات النفط والسفن التابعة لأعدائنا، أولئك الذين يهاجموننا وحلفاءهم. أما البقية فيمكنهم المرور بحرية".
وأشار الوزير إلى أن مخاوف الدول الأخرى بشأن أمن الملاحة في المنطقة لا علاقة لها بإيران.
