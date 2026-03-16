دميترييف يتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى رقم قياسي خلال الأسابيع المقبلة

سبوتنيك عربي

توقع كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الروسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن تصل أسعار النفط إلى... 16.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-16T04:24+0000

وكتب دميترييف عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "نحن نسير حاليًا على المسار الذي يوحي بوصول سعر البرميل إلى 150 دولارا، وربما أكثر، خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة، حيث تؤثر اضطرابات إمدادات النفط ليس فقط على الخدمات اللوجستية، بل على الإنتاج ذاته".وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، توقفت حركة الشحن عبر مضيق هرمز - وهو طريق رئيسي لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال من الخليج العربي إلى السوق العالمية - بشكل شبه كامل، وبدأت شركات التأمين في رفع أقساط التأمين ومراجعة التغطية وسط تزايد التهديدات الأمنية.وصرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم السبت، بأن إغلاق حركة الملاحة عبر مضيق هرمز يقتصر على الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما.وأشار الوزير إلى أن مخاوف الدول الأخرى بشأن أمن الملاحة في المنطقة لا علاقة لها بإيران.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

