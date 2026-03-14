عراقجي: مضيق هرمز مغلق فقط أمام الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، بأن إغلاق حركة الملاحة عبر مضيق هرمز يقتصر على الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما. 14.03.2026, سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، بأن إغلاق حركة الملاحة عبر مضيق هرمز يقتصر على الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما.
وأوضح عراقجي في مقابلة مع وسائل الإعلام: "في الواقع، مضيق هرمز مفتوح، إنه مغلق فقط أمام ناقلات النفط والسفن التابعة لأعدائنا، أولئك الذين يهاجموننا وحلفاءهم. أما البقية فيمكنهم المرور بحرية".
وأشار الوزير إلى أن مخاوف الدول الأخرى بشأن أمن الملاحة في المنطقة لا علاقة لها بإيران.
وفي وقت سابق من اليوم، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدداً من الدول الأوروبية والآسيوية إلى إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز.
ونتيجةً للعملية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، توقفت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل شبه كامل، ما أثر بشكل كبير على أسعار الطاقة. ففي يوم الاثنين، ارتفعت أسعار خام برنت لتتجاوز 119 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ يونيو/ حزيران 2022، مسجلةً زيادة تتراوح بين 29 و31%.
كما تشهد أسعار الغاز ارتفاعًا ملحوظًا، لا سيما في الدول الأوروبية، حيث قفزت أسعار الصرف منذ نهاية فبراير/ شباط بأكثر من 100%.