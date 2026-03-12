https://sarabic.ae/20260312/العراق-يبحث-عن-بدائل-لتصدير-النفط-الخام-1111406103.html

العراق يبحث عن بدائل لتصدير النفط الخام

سبوتنيك عربي

أكد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الخميس، وضع خطط محكمة لإدارة المرحلة الراهنة بسبب إغلاق مضيق هرمز. 12.03.2026, سبوتنيك عربي

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الخميس، بحث العراق عن بدائل ممكنة لتصدير النفط الخام، رغم أن الإنتاج الحالي للبلاد يغطي الحاجة المحلية.وقال عبد الغني إن "تصدير النفط يشكل 90% من واردات العراق، والوزارة قررت الاستمرار بإنتاج النفط الخام بمستوى 1.4 مليون برميل يوميا".وأكد وزير النفط العراقي وجود انسيابية تامة في عملية إنتاج وتجهيز المشتقات النفطية لتغطية الحاجة المحلية، مضيفا أن "المصافي تعمل بطاقتها التصميمية بشكل كامل لتغطية المتطلبات المحلية، كما تتوفر كميات كافية من الغاز السائل لسد الحاجة المحلية بشكل تام".وأشار إلى أن "عملية التصدير توقفت جنوبا، مما دفعنا للبحث عن بدائل ممكنة لتصدير النفط الخام"، كاشفا عن "قرب توقيع اتفاقية بخصوص تصدير النفط عن طريق خط جيهان التركي".ولفت إلى أن العراق وضع خطة محكمة لإدارة المرحلة الراهنة، خاصة بعد الظروف المستجدة في مضيق هرمز، منوها بـ"تفعيل خطة لتصريف 200 ألف برميل يوميا من خلال الحوضيات عبر تركيا وسوريا والأردن".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

2026

الأخبار

العراق, إيران, العالم العربي, الأخبار