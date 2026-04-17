ترامب: الحرب في إيران تسير بشكل "ممتاز" وستنتهي "قريبا"
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأن الحرب في إيران "تسير بشكل ممتاز"، مرجحًا أن تنتهي الأعمال العسكرية في وقت قريب. 17.04.2026, سبوتنيك عربي
01:16 GMT 17.04.2026 (تم التحديث: 01:52 GMT 17.04.2026)
وقال ترامب خلال فعالية في لاس فيغاس: "من المفترض أن تنتهي قريبًا جدًا"، في إشارة إلى العمليات العسكرية ضد إيران.
وأضاف الرئيس الأمريكي أن "الأمر كان مثاليًا. إنه مثالي. لقد كانت القوة التي نمتلكها. ونحن لدينا أقوى جيش في أي مكان في العالم".
وفي وقت سابق من أمس الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن لبنان وإسرائيل اتفقا على بدء وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من الساعة الخامسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وذلك في إطار جهود التهدئة بين الجانبين.
وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه أجرى محادثات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون
ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث تم التوافق على هذه الخطوة بهدف التمهيد لتحقيق السلام بين البلدين.
وبدأت إيران والولايات المتحدة
، مفاوضات في إسلام آباد، السبت الماضي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدنة لمدة أسبوعين في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، أفاد بأن "الطرفين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق".
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنه "تم التوصل إلى تفاهم
بشأن عدد من القضايا، لكن المواقف بقيت متباعدة حيال نقطتين أو ثلاث نقاط جوهرية".
من جانبه، أعلن ترامب، يوم الاثنين الماضي، أن الولايات المتحدة "بدأت حصارًا لكل السفن
التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه"، كما أصدر تعليماته إلى البحرية الأمريكية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع رسومًا لإيران مقابل العبور، على حد قوله.
وفي وقت سابق، تعهدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ببدء تنفيذ الحصار على "جميع الحركة البحرية الداخلة إلى المواني الإيرانية والخارجة منها" في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش من يوم الاثنين.