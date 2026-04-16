ترامب: نحن قريبون جدا من إبرام اتفاق مع إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن التوصل إلى اتفاق مع إيران بات وشيكا، مؤكدا رفض بلاده القاطع لامتلاك طهران سلاحا نوويا. 16.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-16T18:29+0000

وقال ترامب للصحفيين: "الاتفاق مع إيران قريب جدا لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي ولو حصل ستكون كل دول العالم في ورطة".وأضاف: "إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران فإن القتال سيتم استئنافه، وإيران وافقت على التخلي عن امتلاك سلاح نووي وأمور إيجابية ستحدث، والاتفاق مع إيران يمكن أن يتم قريبا".وأشار إلى أن حصار موانئ إيران متماسك، مضيفا: "هناك تقدم كبير بهذا الشأن. إيران تريد إبرام صفقة ونحن نتعامل معها بلطف، وهي مستعدة للقيام بأشياء لم تكن مستعدة للقيام بها من قبل".وأكمل: "أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق يتيح لنا عقد اجتماع لأول مرة منذ 44 عاما، وسيجتمع لبنان مع إسرائيل، ومن المرجح أن يعقد الاجتماع في البيت الأبيض خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن لبنان وإسرائيل اتفقا على بدء وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من الساعة الخامسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وذلك في إطار جهود التهدئة بين الجانبين.وبدأت إيران والولايات المتحدة، مفاوضات في إسلام آباد، السبت الماضي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدنة لمدة أسبوعين في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، أفاد بأن "الطرفين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق".وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنه "تم التوصل إلى تفاهم بشأن عدد من القضايا، لكن المواقف بقيت متباعدة حيال نقطتين أو ثلاث نقاط جوهرية".وفي وقت سابق، تعهدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ببدء تنفيذ الحصار على "جميع الحركة البحرية الداخلة إلى المواني الإيرانية والخارجة منها" في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش من يوم الاثنين.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

