https://sarabic.ae/20260416/البيت-الأبيض-متفائلون-بشأن-احتمالات-التوصل-إلى-اتفاق-مع-إيران-1112606176.html
البيت الأبيض: متفائلون بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق مع إيران
سبوتنيك عربي
أعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، عن تفاؤل الإدارة الأمريكية بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع مع إيران. 16.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-16T09:30+0000
وقالت ليفيت في مؤتمر صحفي: "نحن متفائلون بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق، فقد أوضح الرئيس ترامب بشكل جلي لإيران خطوطه الحمراء في هذه المفاوضات، ومن مصلحتها الاستجابة لمطالبنا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1e/1104310712_180:0:1616:1077_1920x0_80_0_0_1a8225e7403aa4faad13fb7984329924.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، عن تفاؤل الإدارة الأمريكية بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع مع إيران.
وقالت ليفيت في مؤتمر صحفي: "نحن متفائلون بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق، فقد أوضح الرئيس ترامب بشكل جلي لإيران خطوطه الحمراء في هذه المفاوضات، ومن مصلحتها الاستجابة لمطالبنا".
وأكدت أن واشنطن مستمرة في متابعة مجريات المحادثات.
وفي وقت سابق من فجر اليوم، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأن الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على مضيق هرمز قد يؤدي إلى انهيار الهدنة القائمة بين طهران وواشنطن.
وقال المتحدث في تصريحات لـ"سبوتنيك": "إن حصار مضيق هرمز خطوة استفزازية وغير قانونية من وجهة نظر القانون الدولي، ويمكن أن تؤدي إلى انهيار وقف إطلاق النار".
وأضاف أنه "في هذه الحالة، فإن قواتنا المسلحة مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة".
يُذكر أن البحرية الأمريكية بدأت، في 13 أبريل/نيسان، حصارًا لجميع حركة المرور البحرية المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمثل نحو 20% من إمدادات النفط والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال العالمية.