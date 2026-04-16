البيت الأبيض: متفائلون بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق مع إيران

أعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، عن تفاؤل الإدارة الأمريكية بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع مع إيران. 16.04.2026, سبوتنيك عربي

وقالت ليفيت في مؤتمر صحفي: "نحن متفائلون بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق، فقد أوضح الرئيس ترامب بشكل جلي لإيران خطوطه الحمراء في هذه المفاوضات، ومن مصلحتها الاستجابة لمطالبنا".وفي وقت سابق من فجر اليوم، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأن الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على مضيق هرمز قد يؤدي إلى انهيار الهدنة القائمة بين طهران وواشنطن.وقال المتحدث في تصريحات لـ"سبوتنيك": "إن حصار مضيق هرمز خطوة استفزازية وغير قانونية من وجهة نظر القانون الدولي، ويمكن أن تؤدي إلى انهيار وقف إطلاق النار".يُذكر أن البحرية الأمريكية بدأت، في 13 أبريل/نيسان، حصارًا لجميع حركة المرور البحرية المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمثل نحو 20% من إمدادات النفط والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال العالمية.

https://sarabic.ae/20260416/إيران-عازمون-على-محاسبة-واشنطن-وتل-أبيب-على-اغتيال-عدد-من-قادتنا-1112604418.html

