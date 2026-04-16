إيران: عازمون على محاسبة واشنطن وتل أبيب على اغتيال عدد من قادتنا

إيران: عازمون على محاسبة واشنطن وتل أبيب على اغتيال عدد من قادتنا

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الخميس، أن بلاده عازمة على محاسبة الولايات المتحدة وإسرائيل على اغتيال عدد من قادتها.

2026-04-16T09:14+0000

2026-04-16T09:14+0000

وقال بقائي لـ"سبوتنيك"، صباح اليوم الخميس: إنه "علينا أن نقوم بذلك، وأعتقد أن الأمر لا يقتصر على إيران فحسب، بل إن المجتمع الدولي بأسره يطالب بالمحاسبة، لأن ما قامت به الولايات المتحدة وإسرائيل يُعد جريمة ضد السلم والأمن الدوليين. هذه جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية".وفي السياق نفسه، ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، نقلاً عن مصدر مطلع، اليوم الخميس، أن إيران ستتخذ قرارها بشأن الجولة المقبلة من المحادثات مع الولايات المتحدة عقب زيارة وفد باكستاني إلى طهران.ولفتت الوكالة إلى أن وقف إطلاق النار في لبنان سيكون بمثابة إشارة إيجابية لإيران لعقد جولة جديدة من المحادثات مع الولايات المتحدة، مشددة على ضرورة التزام واشنطن بـ "إطار تفاوضي معقول". وكان الجيش الباكستاني قد أعلن أمس الأربعاء أن وفدًا باكستانيًا، يقوم بدور الوسيط في المحادثات الإيرانية الأمريكية، قد وصل إلى طهران برئاسة رئيس أركان الجيش عاصم منير. يُذكر أن إيران والولايات المتحدة بدأتا محادثات في إسلام آباد في 11 أبريل/نيسان الجاري، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصله إلى اتفاق مع طهران على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين. وفي 12 أبريل/نيسان، أعلن رئيس الوفد الأمريكي، نائب الرئيس جيه.دي فانس، فشل إيران والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات، مؤكدًا أن الوفد الأمريكي سيعود إلى بلاده دون إبرام صفقة.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

