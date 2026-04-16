إعلام: إيران ستتخذ قرارها بشأن المحادثات مع أمريكا بعد زيارة الوفد الباكستاني لطهران
إعلام: إيران ستتخذ قرارها بشأن المحادثات مع أمريكا بعد زيارة الوفد الباكستاني لطهران
سبوتنيك عربي
ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، نقلاً عن مصدر مطلع، اليوم الخميس، أن إيران ستتخذ قرارها بشأن الجولة المقبلة من المحادثات مع الولايات المتحدة عقب زيارة وفد... 16.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-16T02:15+0000
2026-04-16T02:15+0000
2026-04-16T02:15+0000
ولفتت الوكالة إلى أن وقف إطلاق النار في لبنان سيكون بمثابة إشارة إيجابية لإيران لعقد جولة جديدة من المحادثات مع الولايات المتحدة، مشددة على ضرورة التزام واشنطن بـ "إطار تفاوضي معقول".وكان الجيش الباكستاني قد أعلن أمس الأربعاء أن وفدًا باكستانيًا، يقوم بدور الوسيط في المحادثات الإيرانية الأمريكية، قد وصل إلى طهران برئاسة رئيس أركان الجيش عاصم منير.يُذكر أن إيران والولايات المتحدة بدأتا محادثات في إسلام آباد في 11 أبريل/نيسان الجاري، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصله إلى اتفاق مع طهران على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين.وفي 12 أبريل/نيسان، أعلن رئيس الوفد الأمريكي، نائب الرئيس جيه.دي فانس، فشل إيران والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات، مؤكدًا أن الوفد الأمريكي سيعود إلى بلاده دون إبرام صفقة.
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
إعلام: إيران ستتخذ قرارها بشأن المحادثات مع أمريكا بعد زيارة الوفد الباكستاني لطهران
ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، نقلاً عن مصدر مطلع، اليوم الخميس، أن إيران ستتخذ قرارها بشأن الجولة المقبلة من المحادثات مع الولايات المتحدة عقب زيارة وفد باكستاني إلى طهران.
ولفتت الوكالة إلى أن وقف إطلاق النار في لبنان سيكون بمثابة إشارة إيجابية لإيران لعقد جولة جديدة من المحادثات مع الولايات المتحدة، مشددة على ضرورة التزام واشنطن بـ "إطار تفاوضي معقول".
وكان الجيش الباكستاني قد أعلن أمس الأربعاء أن وفدًا باكستانيًا، يقوم بدور الوسيط في المحادثات الإيرانية الأمريكية، قد وصل إلى طهران برئاسة رئيس أركان الجيش عاصم منير.
يُذكر أن إيران والولايات المتحدة بدأتا محادثات في إسلام آباد في 11 أبريل/نيسان الجاري، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصله إلى اتفاق مع طهران على وقف إطلاق نار
لمدة أسبوعين.
وفي 12 أبريل/نيسان، أعلن رئيس الوفد الأمريكي، نائب الرئيس جيه.دي فانس، فشل إيران والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات، مؤكدًا أن الوفد الأمريكي سيعود إلى بلاده دون إبرام صفقة.