https://sarabic.ae/20260416/ترامب-يعلن-اتفاق-لبنان-وإسرائيل-على-وقف-إطلاق-نار-لمدة-10-أيام--عاجل--1112615965.html
ترامب يعلن اتفاق لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق نار لمدة 10 أيام
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن لبنان وإسرائيل اتفقا على بدء وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من الساعة الخامسة مساء بتوقيت الساحل...
2026-04-16T16:11+0000
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
لبنان
أخبار لبنان
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/05/1112302287_0:0:1032:580_1920x0_80_0_0_106e19d701bae453c160297d4289cb3b.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/05/1112302287_0:0:916:687_1920x0_80_0_0_0c8c96a57e9e213b97b94e04add6986e.jpg
ترامب يعلن اتفاق لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق نار لمدة 10 أيام
15:51 GMT 16.04.2026 (تم التحديث: 16:11 GMT 16.04.2026)
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن لبنان وإسرائيل اتفقا على بدء وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من الساعة الخامسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وذلك في إطار جهود التهدئة بين الجانبين.
وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه أجرى محادثات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون
ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث تم التوافق على هذه الخطوة بهدف التمهيد لتحقيق السلام بين البلدين.
وأشار إلى أن لبنان وإسرائيل عقدا لقاء في واشنطن للمرة الأولى منذ 34 عاما يوم الثلاثاء الماضي، بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، لبحث سبل التهدئة وتعزيز الاستقرار.
وأضاف ترامب أنه وجّه نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، إلى جانب رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين، للعمل مع الجانبين من أجل التوصل إلى سلام دائم.
وأكد الرئيس الأمريكي
أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا مهمًا في مسار إنهاء النزاعات، مشيرًا إلى خبرته السابقة في المساهمة بإنهاء عدد من الحروب حول العالم.
وأضاف ترامب أنه سيستضيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس لبنان جوزاف عون في البيت الأبيض، لإجراء أول محادثات جادة بين الجانبين منذ عام 1983.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للبيان الذي صدر مؤخرًا بشأن وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن المحادثات تمثل تطورًا مهمًا في مسار العلاقات بين البلدين.
وأكد الرئيس الأمريكي أن الطرفين يبدوان راغبين في تحقيق السلام
، معربًا عن تفاؤله بإمكانية حدوث تقدم سريع في هذا المسار.
وأعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن اتصالا هاتفيا جرى، بعد ظهر اليوم الخميس، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس اللبناني جوزاف عون.
وخلال الاتصال، جدّد عون شكره للجهود التي يبذلها ترامب من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار
في لبنان، وتأمين السلم والاستقرار بشكل دائم، تمهيدًا لإطلاق عملية سلمية في المنطقة.
وأعرب عون عن أمله في استمرار هذه الجهود، بما يسهم في وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن.
من جهته، أكد ترامب دعمه للرئيس عون ولبنان، مشددًا على التزامه بتلبية الطلب اللبناني والعمل على وقف إطلاق النار في أسرع وقت.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد عقدت، يوم الثلاثاء الماضي اجتماعا ثلاثيا، بمشاركة وزير الخارجية ماركو روبيو، وسفير الولايات المتحدة لدى لبنان ميشال عيسى، وسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض، وأجرى المشاركون نقاشات حول الخطوات اللازمة لإطلاق مفاوضات مباشرة بين البلدين.
وذكر بيان أمريكي إسرائيلي لبناني مشترك، أن هذا الاجتماع شكل أول تواصل رفيع المستوى بين حكومتي إسرائيل ولبنان
منذ عقود، وتابع: "أجرى المشاركون نقاشات مثمرة حول الخطوات اللازمة لإطلاق مفاوضات مباشرة بين البلدين".