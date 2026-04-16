إعلام: الجيش الإسرائيلي يستعد لوقف النار في لبنان

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي بدأ استعداداته الميدانية لتطبيق وقف إطلاق النار في لبنان، والمرتقب دخوله حيز التنفيذ مساء اليوم الخميس. 16.04.2026, سبوتنيك عربي

وأوضحت صحيفة "هآرتس"، ظهر اليوم الخميس، أن القيادة العسكرية الإسرائيلية وجهت تعليمات واضحة للقوات العسكرية المنتشرة في الميدان خلال الساعات الأخيرة، للتحضير لوقف العمليات القتالية.ونقلت الصحيفة عن مصادر أنه "من المتوقع بدأ سريان التهدئة في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء ومنتصف ليل الخميس الجمعة.وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، اليوم الخميس، أن المضي في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل كرس مبدأ فصل الملف اللبناني عن الملف الإيراني، مشيرا إلى أن بلاده تعلق آمالا كبيرة على المفاوضات.وكتب رجي على منصة إكس": "استقبلتُ وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هاميش فالكونر، الذي أكد دعم بلاده لمسار المفاوضات المباشرة".وتابع: "من جهتي أكدت أن لبنان يعلق آمالا كبيرة على المفاوضات، وجددت التأكيد بأن الحل الدبلوماسي كان دائما الخيار الوحيد لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وانسحاب إسرائيل وإعادة الأسرى وترسيم الحدود البرية".وأضاف: "شددت على أن المضي في المفاوضات المباشرة كرس مبدأ فصل الملف اللبناني عن الملف الإيراني، وأن الدولة اللبنانية وحدها هي من يتفاوض باسم لبنان".وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، اليوم الخميس، أن وقف إطلاق النار في لبنان سيكون المدخل الطبيعي للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل.وشدد عون على أن التفاوض شأن سيادي تتولاه السلطات اللبنانية وحدها دون إشراك أي طرف.وقال مصدر لبناني لوكالة فرنسية: "لسنا على علم بأي اتصالات مُخطط لها مع الجانب الإسرائيلي، ولم يتم إبلاغنا بذلك عبر القنوات الرسمية"، فيما وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم، بأن المحادثات بين إسرائيل ولبنان ستعقد اليوم الخميس.وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "نسعى إلى إتاحة قدر من هامش التنفس بين إسرائيل ولبنان. لقد مر وقت طويل منذ أن تحدث الزعيمان معًا، نحو 34 عامًا. سيحدث ذلك غدًا (اليوم بتوقيت الشرق الأوسط)".عقدت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء اجتماعا ثلاثيا، بمشاركة وزير الخارجية ماركو روبيو، وسفير الولايات المتحدة لدى لبنان ميشال عيسى، وسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض، وأجرى المشاركون نقاشات حول الخطوات اللازمة لإطلاق مفاوضات مباشرة بين البلدين.وذكر بيان أمريكي إسرائيلي لبناني مشترك، أن هذا الاجتماع شكل أول تواصل رفيع المستوى بين حكومتي إسرائيل ولبنان منذ عقود، وتابع: "أجرى المشاركون نقاشات مثمرة حول الخطوات اللازمة لإطلاق مفاوضات مباشرة بين البلدين".

