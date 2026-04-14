ساعر: "حزب الله" هو المشكلة الوحيدة بين إسرائيل ولبنان

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:29 GMT
17 د
On air
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
10:32 GMT
10 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: المرشح المجري الجديد يريد الحفاظ على العلاقة مع روسيا في مجال الطاقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: التنسيق الروسي الصيني مهم للمنطقة العربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
ساعر: "حزب الله" هو المشكلة الوحيدة بين إسرائيل ولبنان
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء، أنه "لا توجد خلافات كبيرة بين لبنان وإسرائيل"، معتبرًا أن المشكلة الرئيسية تتمثل في "حزب الله". 14.04.2026, سبوتنيك عربي
ونقلت "القناة 12" الإسرائيلية عن ساعر، قوله إن "حزب الله يبقي لبنان، بحسب تعبيره، تحت احتلال إيراني فعلي"، مشددًا على ضرورة معالجة هذا الملف.وأضاف أن "إسرائيل تسعى إلى التوصل إلى سلام وتطبيع في العلاقات مع لبنان".ويعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الثلاثاء، اجتماع يجمع سفيري لبنان وإسرائيل لدى الولايات المتحدة، في محاولة لفتح قناة حوار مع تصعيد حدة الغارات الإسرائيلية على لبنان، منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي.وفي المفاوضات التي ستعقد تحت مظلة واشنطن، هناك تباين واضح في مواقف الطرفين، إذ تسعى بيروت إلى التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، بينما ترفض تل أبيب مناقشة هذا الملف، وتصرّ على أن الأولوية لنزع سلاح "حزب الله" وتأمين حدودها الشمالية، بحسب وسائل إعلام أمريكية.وبحسب مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، فإن هذه المفاوضات تمثل أول حوار دبلوماسي علني ومباشر بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية منذ عام 1993، مؤكدًا أن "الهدف هو دعم سيادة الدولة اللبنانية وضمان أمن الحدود الشمالية لإسرائيل".ويواجه التحرك الدبلوماسي معارضة من "حزب الله"، إذ وصف أمينه العام نعيم قاسم، المفاوضات بأنها "عبثية"، داعيًا الحكومة اللبنانية إلى إلغائها، معتبرًا أن "التفاوض في ظل القتال يمثل طعنة للمقاومة"، على حد قوله.وأكد نائب رئيس المجلس السياسي لـ "حزب الله"، محمود قماطي، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن "الحزب يعارض إجراء مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل، ولا يتوقع صدور أي نتائج إيجابية عنها فيما يتعلق بلبنان".وأوضح قماطي أن "الضغوط في هذا الاتجاه نابعة من كون إسرائيل لا تعترف بلبنان ولا بالدولة اللبنانية، وكانت ترفض ما اقترحه رئيس الجمهورية بشأن المفاوضات. وفجأة اليوم، وافقت إسرائيل على إجراء مفاوضات مع لبنان، وهذا حدث بفضل إيران، ونتيجة لانتصار الجمهورية الإسلامية على إسرائيل والولايات المتحدة. هذا ما دفع (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب و(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو إلى المسارعة لاستعادة الهيبة في الدولة اللبنانية، حتى لا يبدو وقف إطلاق النار في لبنان وكأنه نتيجة للجهود الإيرانية".ميدانيًا، يتواصل التصعيد على الحدود، حيث أعلنت إسرائيل بدء هجوم بري على بلدة بنت جبيل الحدودية، فيما أكد "حزب الله" استهداف مواقع إسرائيلية بالصواريخ والطائرات المسيّرة.وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة إنسانية متفاقمة، إذ تشير التقديرات اللبنانية إلى مقتل أكثر من 2000 شخص ونزوح ما يزيد على مليون آخرين، منذ اندلاع المواجهات.
ساعر: "حزب الله" هو المشكلة الوحيدة بين إسرائيل ولبنان

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء، أنه "لا توجد خلافات كبيرة بين لبنان وإسرائيل"، معتبرًا أن المشكلة الرئيسية تتمثل في "حزب الله".
ونقلت "القناة 12" الإسرائيلية عن ساعر، قوله إن "حزب الله يبقي لبنان، بحسب تعبيره، تحت احتلال إيراني فعلي"، مشددًا على ضرورة معالجة هذا الملف.
وأضاف أن "إسرائيل تسعى إلى التوصل إلى سلام وتطبيع في العلاقات مع لبنان".
نتنياهو: العمليات العسكرية مستمرة في لبنان ولن ننسحب قبل إزالة التهديدات
ويعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الثلاثاء، اجتماع يجمع سفيري لبنان وإسرائيل لدى الولايات المتحدة، في محاولة لفتح قناة حوار مع تصعيد حدة الغارات الإسرائيلية على لبنان، منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي.
وفي المفاوضات التي ستعقد تحت مظلة واشنطن، هناك تباين واضح في مواقف الطرفين، إذ تسعى بيروت إلى التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، بينما ترفض تل أبيب مناقشة هذا الملف، وتصرّ على أن الأولوية لنزع سلاح "حزب الله" وتأمين حدودها الشمالية، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
وبحسب مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، فإن هذه المفاوضات تمثل أول حوار دبلوماسي علني ومباشر بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية منذ عام 1993، مؤكدًا أن "الهدف هو دعم سيادة الدولة اللبنانية وضمان أمن الحدود الشمالية لإسرائيل".
ويواجه التحرك الدبلوماسي معارضة من "حزب الله"، إذ وصف أمينه العام نعيم قاسم، المفاوضات بأنها "عبثية"، داعيًا الحكومة اللبنانية إلى إلغائها، معتبرًا أن "التفاوض في ظل القتال يمثل طعنة للمقاومة"، على حد قوله.
وأكد نائب رئيس المجلس السياسي لـ "حزب الله"، محمود قماطي، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن "الحزب يعارض إجراء مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل، ولا يتوقع صدور أي نتائج إيجابية عنها فيما يتعلق بلبنان".
وأوضح قماطي أن "الضغوط في هذا الاتجاه نابعة من كون إسرائيل لا تعترف بلبنان ولا بالدولة اللبنانية، وكانت ترفض ما اقترحه رئيس الجمهورية بشأن المفاوضات. وفجأة اليوم، وافقت إسرائيل على إجراء مفاوضات مع لبنان، وهذا حدث بفضل إيران، ونتيجة لانتصار الجمهورية الإسلامية على إسرائيل والولايات المتحدة. هذا ما دفع (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب و(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو إلى المسارعة لاستعادة الهيبة في الدولة اللبنانية، حتى لا يبدو وقف إطلاق النار في لبنان وكأنه نتيجة للجهود الإيرانية".
ميدانيًا، يتواصل التصعيد على الحدود، حيث أعلنت إسرائيل بدء هجوم بري على بلدة بنت جبيل الحدودية، فيما أكد "حزب الله" استهداف مواقع إسرائيلية بالصواريخ والطائرات المسيّرة.
وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة إنسانية متفاقمة، إذ تشير التقديرات اللبنانية إلى مقتل أكثر من 2000 شخص ونزوح ما يزيد على مليون آخرين، منذ اندلاع المواجهات.
