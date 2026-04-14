لبنان وإسرائيل على طاولة واشنطن... هل تنجح المفاوضات المباشرة في إنهاء الحرب؟

سبوتنيك عربي

يعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الثلاثاء، اجتماع يجمع سفيري لبنان وإسرائيل لدى الولايات المتحدة، في محاولة لفتح قناة حوار مع تصعيد حدة الغارات... 14.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-14T09:26+0000

2026-04-14T09:34+0000

وفي المفاوضات التي ستعقد تحت مظلة واشنطن، هناك تباين واضح في مواقف الطرفين، إذ تسعى بيروت إلى التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، بينما ترفض تل أبيب مناقشة هذا الملف، وتصرّ على أن الأولوية لنزع سلاح "حزب الله" وتأمين حدودها الشمالية، بحسب وسائل إعلام أمريكية.ويوم أمس الاثنين، قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي، إن "بلاده ستستغل هذه القناة الدبلوماسية للضغط من أجل وقف إطلاق النار، وفصل الملف اللبناني عن المسار الإيراني".وبحسب مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، فإن هذه المفاوضات تمثل أول حوار دبلوماسي علني ومباشر بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية منذ عام 1993، مؤكدًا أن "الهدف هو دعم سيادة الدولة اللبنانية وضمان أمن الحدود الشمالية لإسرائيل".ويواجه التحرك الدبلوماسي معارضة من "حزب الله"، إذ وصف أمينه العام نعيم قاسم، المفاوضات بأنها "عبثية"، داعيًا الحكومة اللبنانية إلى إلغائها، معتبرًا أن "التفاوض في ظل القتال يمثل طعنة للمقاومة"، على حد قوله.وأوضح قماطي أن "الضغوط في هذا الاتجاه نابعة من كون إسرائيل لا تعترف بلبنان ولا بالدولة اللبنانية، وكانت ترفض ما اقترحه رئيس الجمهورية بشأن المفاوضات. وفجأة اليوم، وافقت إسرائيل على إجراء مفاوضات مع لبنان، وهذا حدث بفضل إيران، ونتيجة لانتصار الجمهورية الإسلامية على إسرائيل والولايات المتحدة. هذا ما دفع (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب و(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو إلى المسارعة لاستعادة الهيبة في الدولة اللبنانية، حتى لا يبدو وقف إطلاق النار في لبنان وكأنه نتيجة للجهود الإيرانية".وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة إنسانية متفاقمة، إذ تشير التقديرات اللبنانية إلى مقتل أكثر من 2000 شخص ونزوح ما يزيد على مليون آخرين، منذ اندلاع المواجهات.

https://sarabic.ae/20260413/قيادي-في-حزب-الله-نرفض-بشكل-قاطع-أي-حوار-مباشر-بين-لبنان-وإسرائيل-1112518628.html

https://sarabic.ae/20260412/يونيفيل-دبابة-إسرائيلية-تصدم-آليات-تابعة-لنا-في-جنوب-لبنان-1112512350.html

https://sarabic.ae/20260413/قيادي-في-حزب-الله-نرفض-بشكل-قاطع-أي-حوار-مباشر-بين-لبنان-وإسرائيل-1112518628.html

لبنان

إسرائيل

واشنطن

