قيادي في "حزب الله": نرفض بشكل قاطع أي حوار مباشر بين لبنان وإسرائيل
أكد نائب رئيس المجلس السياسي لـ "حزب الله"، محمود قماطي، أن الحركة تعارض إجراء مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل، ولا تتوقع صدور نتائج إيجابية عنها. 13.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-13T07:48+0000
بيروت - سبوتنيك. وبشأن المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، قال قماطي لوكالة "سبوتنيك": "إن وقف إطلاق النار في لبنان هو ثمرة جهود إيران. نحن لا نتوقع نتائج إيجابية (من المفاوضات) فيما يتعلق بلبنان، ونرفض رفضًا قاطعًا المفاوضات المباشرة بين لبنان والعدو الإسرائيلي ولا نقبل بها على الإطلاق".
وبحسب المسؤول في قيادة الحزب، فإن الموقف الإيراني الحازم هو الذي أجبر الولايات المتحدة وإسرائيل على الموافقة على المفاوضات بشأن مسألة وقف إطلاق النار في لبنان، لافتًا إلى أن واشنطن وتل أبيب تحاولان تصوير الموقف وكأنهما صاحبتا المبادرة في هذه المفاوضات.
وأوضح قماطي أن "الضغوط في هذا الاتجاه نابعة من كون إسرائيل لا تعترف بلبنان ولا بالدولة اللبنانية، وكانت ترفض ما اقترحه رئيس الجمهورية بشأن المفاوضات. وفجأة اليوم، وافقت إسرائيل على إجراء مفاوضات مع لبنان؛ وهذا حدث بفضل إيران، ونتيجة لانتصار الجمهورية الإسلامية على إسرائيل والولايات المتحدة. هذا ما دفع (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب و(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو إلى المسارعة لاستعادة الهيبة في الدولة اللبنانية، حتى لا يبدو وقف إطلاق النار في لبنان وكأنه نتيجة للجهود الإيرانية".
ووفقا له، فإن موقف الحكومة المناهض للحزب قد يؤدي إلى انقسام داخلي ويدفع لبنان نحو الفوضى.
وقال قماطي: "ما زلنا نصبر على أخطاء هذه الحكومة. ولكن إذا استمرت في نهجها السياسي ذاته، فإننا نتوقع أن تقود البلاد إلى الفوضى والانقسام الداخلي ووضع لا تُحمد عقباه؛ خاصة في ظل ما نشهده اليوم من حراك شعبي ينتقد الدولة والحكومة ونهجها في التبعية للولايات المتحدة وإسرائيل".
وأوضح المسؤول، ردًا على سؤال حول طبيعة العلاقة الحالية بين حزب الله والحكومة اللبنانية، أن الحركة لا تزال جزءًا من الحكومة وتشارك فيها، لافتًا إلى أن هذه المشاركة تهدف إلى الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار في البلاد في ظل الظروف الراهنة.