قيادي في "حزب الله": نرفض بشكل قاطع أي حوار مباشر بين لبنان وإسرائيل

سبوتنيك عربي

أكد نائب رئيس المجلس السياسي لـ "حزب الله"، محمود قماطي، أن الحركة تعارض إجراء مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل، ولا تتوقع صدور نتائج إيجابية عنها. 13.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-13T07:48+0000

بيروت - سبوتنيك. وبشأن المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، قال قماطي لوكالة "سبوتنيك": "إن وقف إطلاق النار في لبنان هو ثمرة جهود إيران. نحن لا نتوقع نتائج إيجابية (من المفاوضات) فيما يتعلق بلبنان، ونرفض رفضًا قاطعًا المفاوضات المباشرة بين لبنان والعدو الإسرائيلي ولا نقبل بها على الإطلاق".وأوضح قماطي أن "الضغوط في هذا الاتجاه نابعة من كون إسرائيل لا تعترف بلبنان ولا بالدولة اللبنانية، وكانت ترفض ما اقترحه رئيس الجمهورية بشأن المفاوضات. وفجأة اليوم، وافقت إسرائيل على إجراء مفاوضات مع لبنان؛ وهذا حدث بفضل إيران، ونتيجة لانتصار الجمهورية الإسلامية على إسرائيل والولايات المتحدة. هذا ما دفع (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب و(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو إلى المسارعة لاستعادة الهيبة في الدولة اللبنانية، حتى لا يبدو وقف إطلاق النار في لبنان وكأنه نتيجة للجهود الإيرانية".ووفقا له، فإن موقف الحكومة المناهض للحزب قد يؤدي إلى انقسام داخلي ويدفع لبنان نحو الفوضى.وأوضح المسؤول، ردًا على سؤال حول طبيعة العلاقة الحالية بين حزب الله والحكومة اللبنانية، أن الحركة لا تزال جزءًا من الحكومة وتشارك فيها، لافتًا إلى أن هذه المشاركة تهدف إلى الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار في البلاد في ظل الظروف الراهنة."حزب الله": بإمكان روسيا لعب دور مهم في حل أزمة الشرق الأوسطنتنياهو: العمليات العسكرية مستمرة في لبنان ولن ننسحب قبل إزالة التهديدات

