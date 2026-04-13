وزير الدفاع الإسرائيلي: ما فهمه نصر الله في ساعته الأخيرة سيفهمه نعيم قاسم قريبا

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:03 GMT
22 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:29 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
11:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:33 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
نهاية المفاوضات بين إيران وأمريكا دون التوصل لاتفاق.. والعراق ينتخب نزار آميدي رئيسا جديدا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:29 GMT
17 د
On air
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
10:32 GMT
10 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: المرشح المجري الجديد يريد الحفاظ على العلاقة مع روسيا في مجال الطاقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
وزير الدفاع الإسرائيلي: ما فهمه نصر الله في ساعته الأخيرة سيفهمه نعيم قاسم قريبا
شنّ وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، هجومًا عنيفًا على الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم. 13.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-13T20:17+0000
وقال كاتس، في نصريح له، إن ما "فهمه حسن نصر الله (الأمين العام الأسبق لحزب الله) في ساعته الأخيرة، سيدركه قريبًا نعيم قاسم".وصرّح قاسم، في وقت سابق من اليوم، بأن إسرائيل "أعدّت خطة واسعة للاعتداء على لبنان"، مؤكدًا رفضه القاطع لأي مفاوضات مع إسرائيل.وأضاف الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، في خطاب متلفز: "تحملنا 15 شهرا من عدم تطبيق إسرائيل لبند واحد من بنود اتفاق وقف إطلاق النار"، مؤكدًا أن "الحل الوحيد يتمثل في فرض تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ووقف العدوان".وحذّر قاسم من أن "استمرار هذه التنازلات سيُبقي المواجهة مفتوحة"، مشيرًا إلى أن "المعركة الحالية ليست لحماية أمن شمال إسرائيل، بل تستهدف إبادة لبنان ومقاومته"، مؤكدًا أن "مقاتلي الحزب موجودون في الميدان وسيواصلون القتال حتى آخر نفس"، على حد تعبيره.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت يوم أمس الأحد، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، زار لبنان، برفقة وزير الدفاع ورئيس الأركان الإسرائيليان.وأشارت إلى أن "عدد الضحايا من الأطفال بلغ 165 طفلًا و252 امرأة، منذ بدء العدوان على لبنان"، لافتة إلى أن "التعداد اليومي بلغ 35 قتيلا، و152 جريحا".وأعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، يوم 9 أبريل/ نيسان الجاري، أن "لبنان قرر التقدم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بشأن الاعتداءات الإسرائيلية عليه".وقال سلام خلال مؤتمر صحفي: "اجتمع مجلس الوزراء اليوم (الخميس الماضي)، وقرر التقدم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي عن تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وتوسعها بالأمس يوم الأربعاء 8 نيسان، ولا سيما بالعاصمة بيروت، مما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين".
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم
وزير الدفاع الإسرائيلي: ما فهمه نصر الله في ساعته الأخيرة سيفهمه نعيم قاسم قريبا

20:17 GMT 13.04.2026
شنّ وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، هجومًا عنيفًا على الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم.
وقال كاتس، في نصريح له، إن ما "فهمه حسن نصر الله (الأمين العام الأسبق لحزب الله) في ساعته الأخيرة، سيدركه قريبًا نعيم قاسم".
وصرّح قاسم، في وقت سابق من اليوم، بأن إسرائيل "أعدّت خطة واسعة للاعتداء على لبنان"، مؤكدًا رفضه القاطع لأي مفاوضات مع إسرائيل.
وأضاف الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، في خطاب متلفز: "تحملنا 15 شهرا من عدم تطبيق إسرائيل لبند واحد من بنود اتفاق وقف إطلاق النار"، مؤكدًا أن "الحل الوحيد يتمثل في فرض تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ووقف العدوان".
وشدد قاسم على "ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية، والإفراج عن الأسرى، وبدء عملية إعادة الإعمار"، داعيًا السلطات في لبنان إلى "عدم تقديم تنازلات أو الخضوع للضغوط الأمريكية والإسرائيلية"، على حد قوله.
وحذّر قاسم من أن "استمرار هذه التنازلات سيُبقي المواجهة مفتوحة"، مشيرًا إلى أن "المعركة الحالية ليست لحماية أمن شمال إسرائيل، بل تستهدف إبادة لبنان ومقاومته"، مؤكدًا أن "مقاتلي الحزب موجودون في الميدان وسيواصلون القتال حتى آخر نفس"، على حد تعبيره.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت يوم أمس الأحد، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، زار لبنان، برفقة وزير الدفاع ورئيس الأركان الإسرائيليان.

من جهتها، أعلنت الحكومة اللبنانية، أمس الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على البلاد، منذ 2 مارس/ آذار الماضي، إلى 2055 قتيلا و6588 مصابا.

وأشارت إلى أن "عدد الضحايا من الأطفال بلغ 165 طفلًا و252 امرأة، منذ بدء العدوان على لبنان"، لافتة إلى أن "التعداد اليومي بلغ 35 قتيلا، و152 جريحا".
وأعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، يوم 9 أبريل/ نيسان الجاري، أن "لبنان قرر التقدم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بشأن الاعتداءات الإسرائيلية عليه".
وقال سلام خلال مؤتمر صحفي: "اجتمع مجلس الوزراء اليوم (الخميس الماضي)، وقرر التقدم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي عن تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وتوسعها بالأمس يوم الأربعاء 8 نيسان، ولا سيما بالعاصمة بيروت، مما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين".
