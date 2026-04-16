إعلام: السلطات اللبنانية "ليست على علم" بأي اتصالات محتملة مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام فرنسية، بأن السلطات اللبنانية "غير مطلعة" على أي اتصالات محتملة مع إسرائيل أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولم تتلق بيروت أي معلومات... 16.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-16T06:38+0000
وقال مصدر لبناني لوكالة فرنسية: "لسنا على علم بأي اتصالات مُخطط لها مع الجانب الإسرائيلي، ولم يتم إبلاغنا بذلك عبر القنوات الرسمية". وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "نسعى إلى إتاحة قدر من هامش التنفس بين إسرائيل ولبنان. لقد مر وقت طويل منذ أن تحدث الزعيمان معًا، نحو 34 عامًا. سيحدث ذلك غدًا (اليوم بتوقيت الشرق الأوسط)". وذكر بيان أمريكي إسرائيلي لبناني مشترك، أن هذا الاجتماع شكل أول تواصل رفيع المستوى بين حكومتي إسرائيل ولبنان منذ عقود، وتابع: "أجرى المشاركون نقاشات مثمرة حول الخطوات اللازمة لإطلاق مفاوضات مباشرة بين البلدين".
أفادت وسائل إعلام فرنسية، بأن السلطات اللبنانية "غير مطلعة" على أي اتصالات محتملة مع إسرائيل أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولم تتلق بيروت أي معلومات بهذا الشأن عبر القنوات الرسمية.
وقال مصدر لبناني لوكالة فرنسية: "لسنا على علم بأي اتصالات مُخطط لها مع الجانب الإسرائيلي، ولم يتم إبلاغنا بذلك عبر القنوات الرسمية".
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم، بأن المحادثات بين إسرائيل ولبنان ستُعقد اليوم الخميس.
وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "نسعى إلى إتاحة قدر من هامش التنفس بين إسرائيل ولبنان. لقد مر وقت طويل منذ أن تحدث الزعيمان معًا، نحو 34 عامًا. سيحدث ذلك غدًا (اليوم بتوقيت الشرق الأوسط)".
عقدت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء اجتماعا ثلاثيا، بمشاركة وزير الخارجية ماركو روبيو، وسفير الولايات المتحدة لدى لبنان ميشال عيسى، وسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض، وأجرى المشاركون نقاشات حول الخطوات اللازمة لإطلاق مفاوضات مباشرة بين البلدين.
وذكر بيان أمريكي إسرائيلي لبناني مشترك، أن هذا الاجتماع شكل أول تواصل رفيع المستوى بين حكومتي إسرائيل ولبنان منذ عقود، وتابع: "أجرى المشاركون نقاشات مثمرة حول الخطوات اللازمة لإطلاق مفاوضات مباشرة بين البلدين".