إعلام: إسرائيل تقصف نحو 15 بلدة في جنوب لبنان خلال ساعة واحدة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
08:30 GMT
30 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:03 GMT
10 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
12:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
16:53 GMT
6 د
بلا قيود
خبير: الحشود الأمريكية في الشرق الأوسط ليست من أجل الحرب بل لعقد صفقة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
08:31 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: إسرائيل تقصف نحو 15 بلدة في جنوب لبنان خلال ساعة واحدة
05:29 GMT 16.04.2026 (تم التحديث: 05:47 GMT 16.04.2026)
شنت القوات الجوية والمدفعية الإسرائيلية ضربات مكثفة، صباح اليوم الخميس، استهدفت 15 بلدة وقرية على الأقل في جنوب لبنان خلال ساعة واحدة، وذلك وفقًا لما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام.
من جانبه، أعلن "حزب الله" اللبناني عن تنفيذ ضربته الصاروخية الثالثة على مدينة كريات شمونة الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى تنفيذ أكثر من 30 عملية قتالية ضد الجيش الإسرائيلي منذ بداية يوم الأربعاء.
كما صرح مصدر عسكري لبناني لوكالة "سبوتنيك" بأن قتالًا عنيفًا استمر يوم الأربعاء في بلدتي بنت جبيل والخيام الحدوديتين اللبنانيتين، بين عناصر "حزب الله" وقوات الجيش الإسرائيلي.
يُذكر أن تصعيد الأعمال القتالية بين إسرائيل ولبنان بدأ في 2 آذار/مارس الماضي على خلفية الضربات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، حيث انحاز "حزب الله" اللبناني إلى جانب طهران.
ومنذ 16 آذار/مارس، تشن إسرائيل عملية برية في جنوب لبنان وتوجه ضربات للمدن اللبنانية، بما في ذلك العاصمة بيروت.
وبعد أنباء عن التوصل إلى وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين بين إيران والولايات المتحدة، علق "حزب الله" عملياته ضد إسرائيل، لكنه استأنفها عقب ضربات إسرائيلية مكثفة على لبنان.
