إعلام: إسرائيل تقصف نحو 15 بلدة في جنوب لبنان خلال ساعة واحدة

شنت القوات الجوية والمدفعية الإسرائيلية ضربات مكثفة، صباح اليوم الخميس، استهدفت 15 بلدة وقرية على الأقل في جنوب لبنان خلال ساعة واحدة، وذلك وفقًا لما أوردته... 16.04.2026, سبوتنيك عربي

من جانبه، أعلن "حزب الله" اللبناني عن تنفيذ ضربته الصاروخية الثالثة على مدينة كريات شمونة الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى تنفيذ أكثر من 30 عملية قتالية ضد الجيش الإسرائيلي منذ بداية يوم الأربعاء.كما صرح مصدر عسكري لبناني لوكالة "سبوتنيك" بأن قتالًا عنيفًا استمر يوم الأربعاء في بلدتي بنت جبيل والخيام الحدوديتين اللبنانيتين، بين عناصر "حزب الله" وقوات الجيش الإسرائيلي.يُذكر أن تصعيد الأعمال القتالية بين إسرائيل ولبنان بدأ في 2 آذار/مارس الماضي على خلفية الضربات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، حيث انحاز "حزب الله" اللبناني إلى جانب طهران. ومنذ 16 آذار/مارس، تشن إسرائيل عملية برية في جنوب لبنان وتوجه ضربات للمدن اللبنانية، بما في ذلك العاصمة بيروت.وبعد أنباء عن التوصل إلى وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين بين إيران والولايات المتحدة، علق "حزب الله" عملياته ضد إسرائيل، لكنه استأنفها عقب ضربات إسرائيلية مكثفة على لبنان.

