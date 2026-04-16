إعلام: وقف إطلاق النار في لبنان قد يبدأ هذا الأسبوع
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، بأن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان قد يدخل حيز التنفيذ خلال هذا الأسبوع. 16.04.2026, سبوتنيك عربي
01:45 GMT 16.04.2026 (تم التحديث: 01:46 GMT 16.04.2026)
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، بأن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان قد يدخل حيز التنفيذ خلال هذا الأسبوع.
وحظبونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن مسؤولين لبنانيين لم تُكشف هويتهم: "من المتوقع قريباً الإعلان عن اتفاق بين إسرائيل ولبنان لوقف إطلاق النار، يهدف إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية ضد حركة “حزب الله”، في ظل ضغوط أمريكية لخفض التوتر في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف المسؤولون: "وقد يبدأ وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني خلال هذا الأسبوع، على الأرجح بعد أن تنهي القوات البرية الإسرائيلية السيطرة على مدينة بنت جبيل الرئيسية في جنوب لبنان".
وبحسب المسؤولين اللبنانيين، فإن مدة وقف إطلاق النار في لبنان ستعتمد على مدة الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران.
وأشارت "فايننشال تايمز" نقلاً عن أحد المسؤولين إلى أن وقف إطلاق النار سيعني وقف الضربات الإسرائيلية، وليس انسحاب القوات الإسرائيلية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الإدارة الأمريكية لم يُكشف عن هويته أن وقف إطلاق النار في لبنان ليس جزءاً من مفاوضات السلام مع إيران، وأن واشنطن لم تطلبه، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "سيرحب" بوقف الأعمال القتالية في لبنان.
وبدأ التصعيد بين إسرائيل ولبنان في 2 آذار/مارس على خلفية الضربات الإسرائيلية والأمريكية ضد إيران، حيث أعلن "حزب الله" دعمه لطهران.
ومنذ 16 آذار/مارس، تنفذ إسرائيل عملية برية في جنوب لبنان وتشن ضربات على مدن لبنانية، بما في ذلك العاصمة. وبعد تقارير عن التوصل إلى وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين بين إيران والولايات المتحدة، أعلن "حزب الله" تعليق عملياته ضد إسرائيل
، قبل أن يستأنفها عقب ضربات إسرائيلية مكثفة على لبنان.