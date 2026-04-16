إعلام: وقف إطلاق النار في لبنان قد يبدأ هذا الأسبوع

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
08:30 GMT
30 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:03 GMT
10 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
12:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
16:53 GMT
6 د
بلا قيود
خبير: الحشود الأمريكية في الشرق الأوسط ليست من أجل الحرب بل لعقد صفقة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
08:31 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: وقف إطلاق النار في لبنان قد يبدأ هذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، بأن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان قد يدخل حيز التنفيذ خلال هذا الأسبوع. 16.04.2026, سبوتنيك عربي
01:45 GMT 16.04.2026 (تم التحديث: 01:46 GMT 16.04.2026)
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، بأن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان قد يدخل حيز التنفيذ خلال هذا الأسبوع.
وحظبونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن مسؤولين لبنانيين لم تُكشف هويتهم: "من المتوقع قريباً الإعلان عن اتفاق بين إسرائيل ولبنان لوقف إطلاق النار، يهدف إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية ضد حركة “حزب الله”، في ظل ضغوط أمريكية لخفض التوتر في منطقة الشرق الأوسط.
حزب الله اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2026
"حزب الله" يوافق على وقف إطلاق النار مع إسرائيل
أمس, 20:15 GMT
وأضاف المسؤولون: "وقد يبدأ وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني خلال هذا الأسبوع، على الأرجح بعد أن تنهي القوات البرية الإسرائيلية السيطرة على مدينة بنت جبيل الرئيسية في جنوب لبنان".
وبحسب المسؤولين اللبنانيين، فإن مدة وقف إطلاق النار في لبنان ستعتمد على مدة الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران.
وأشارت "فايننشال تايمز" نقلاً عن أحد المسؤولين إلى أن وقف إطلاق النار سيعني وقف الضربات الإسرائيلية، وليس انسحاب القوات الإسرائيلية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الإدارة الأمريكية لم يُكشف عن هويته أن وقف إطلاق النار في لبنان ليس جزءاً من مفاوضات السلام مع إيران، وأن واشنطن لم تطلبه، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "سيرحب" بوقف الأعمال القتالية في لبنان.
وبدأ التصعيد بين إسرائيل ولبنان في 2 آذار/مارس على خلفية الضربات الإسرائيلية والأمريكية ضد إيران، حيث أعلن "حزب الله" دعمه لطهران.
ومنذ 16 آذار/مارس، تنفذ إسرائيل عملية برية في جنوب لبنان وتشن ضربات على مدن لبنانية، بما في ذلك العاصمة. وبعد تقارير عن التوصل إلى وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين بين إيران والولايات المتحدة، أعلن "حزب الله" تعليق عملياته ضد إسرائيل، قبل أن يستأنفها عقب ضربات إسرائيلية مكثفة على لبنان.
