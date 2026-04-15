"حزب الله" يوافق على وقف إطلاق النار مع إسرائيل

سبوتنيك عربي

أعلن "حزب الله" اللبناني موافقته، اليوم الأربعاء، على وقف إطلاق النار مع إسرائيل على أن يلتزم به الطرفان. 15.04.2026, سبوتنيك عربي

وصرح نائب رئيس المجلس السياسي لـ"حزب الله" اللبناني، محمود قماطي، مساء اليوم الأربعاء، بأن "الحزب لن يكرر تجربة اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 عندما التزام وحده بالاتفاق وانتهكته إسرائيل بشكل متكرر".وقال محمود قماطي في مقابلة مع قناة "الجديد" اللبنانية: "وافقنا على وقف إطلاق النار لكن لن نسمح بالعودة إلى تجربة اتفاق 2024 حيث يلتزم طرف واحد بينما يتنصّل الطرف الإسرائيلي من التزاماته".وفي السياق ذاته، عقدت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، اجتماعا ثلاثيا، بمشاركة وزير الخارجية ماركو روبيو، وسفير الولايات المتحدة لدى لبنان ميشال عيسى، وسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض، وأجرى المشاركون نقاشات حول الخطوات اللازمة لإطلاق مفاوضات مباشرة بين البلدين.وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة أعربت خلال الاجتماع عن أملها في أن تتجاوز هذه المحادثات نطاق اتفاق عام 2024، وأن تفضي إلى اتفاق سلام شامل. وأكدت دعمها لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة الهجمات المستمرة من حزب الله".كما لفت إلى أن "هذه المفاوضات قد تفتح المجال أمام مساعدات كبيرة لإعادة الإعمار وتعافٍ اقتصادي للبنان، وتوسيع فرص الاستثمار لكلا البلدين".‏من جانبها، أكدت إسرائيل "استعدادها للانخراط في مفاوضات مباشرة لحل جميع القضايا العالقة والتوصل إلى سلام دائم يعزز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة".فيما شددت الدولة اللبنانية على الحاجة الملحّة للتنفيذ الكامل لإعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مؤكدةً مبادئ وحدة الأراضي والسيادة الكاملة للدولة.‏‏واتفق جميع الأطراف على إطلاق مفاوضات مباشرة في زمان ومكان يتم الاتفاق عليهما فيما بينهم، وفق البيان.

