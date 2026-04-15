https://sarabic.ae/20260415/حزب-الله-يوافق-على-وقف-إطلاق-النار-مع-إسرائيل-1112596396.html
"حزب الله" يوافق على وقف إطلاق النار مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله" اللبناني موافقته، اليوم الأربعاء، على وقف إطلاق النار مع إسرائيل على أن يلتزم به الطرفان. 15.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-15T20:15+0000
أخبار حزب الله
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0f/1093768782_0:181:3072:1909_1920x0_80_0_0_e0af27b20716c6c405869cfb62da7e6b.jpg
وصرح نائب رئيس المجلس السياسي لـ"حزب الله" اللبناني، محمود قماطي، مساء اليوم الأربعاء، بأن "الحزب لن يكرر تجربة اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 عندما التزام وحده بالاتفاق وانتهكته إسرائيل بشكل متكرر".وقال محمود قماطي في مقابلة مع قناة "الجديد" اللبنانية: "وافقنا على وقف إطلاق النار لكن لن نسمح بالعودة إلى تجربة اتفاق 2024 حيث يلتزم طرف واحد بينما يتنصّل الطرف الإسرائيلي من التزاماته".وفي السياق ذاته، عقدت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، اجتماعا ثلاثيا، بمشاركة وزير الخارجية ماركو روبيو، وسفير الولايات المتحدة لدى لبنان ميشال عيسى، وسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض، وأجرى المشاركون نقاشات حول الخطوات اللازمة لإطلاق مفاوضات مباشرة بين البلدين.وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة أعربت خلال الاجتماع عن أملها في أن تتجاوز هذه المحادثات نطاق اتفاق عام 2024، وأن تفضي إلى اتفاق سلام شامل. وأكدت دعمها لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة الهجمات المستمرة من حزب الله".كما لفت إلى أن "هذه المفاوضات قد تفتح المجال أمام مساعدات كبيرة لإعادة الإعمار وتعافٍ اقتصادي للبنان، وتوسيع فرص الاستثمار لكلا البلدين".من جانبها، أكدت إسرائيل "استعدادها للانخراط في مفاوضات مباشرة لحل جميع القضايا العالقة والتوصل إلى سلام دائم يعزز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة".فيما شددت الدولة اللبنانية على الحاجة الملحّة للتنفيذ الكامل لإعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مؤكدةً مبادئ وحدة الأراضي والسيادة الكاملة للدولة.واتفق جميع الأطراف على إطلاق مفاوضات مباشرة في زمان ومكان يتم الاتفاق عليهما فيما بينهم، وفق البيان.
https://sarabic.ae/20260415/نتنياهو-المفاوضات-مع-لبنان-تركز-على-تفكيك-حزب-الله-وسلام-مستدام-1112595170.html
https://sarabic.ae/20260415/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-وافقنا-على-خطط-لاستمرار-العمليات-العسكرية-في-إيران-ولبنان-1112590685.html
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0f/1093768782_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1928acbf8d58db5c5ace206f97fefe2d.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار
وقال القيادي بحزب الله اللبناني: "يبدو أن الخطوة جدّية هذه المرّة لكننا نبقى على حذر من الغدر الإسرائيلي، لذلك ننصح بعدم التوجّه نحو الجنوب في الوقت الراهن".
وذكر بيان أمريكي إسرائيلي لبناني مشترك، أن هذا الاجتماع شكّل أول تواصل رفيع المستوى بين حكومتي إسرائيل ولبنان منذ عقود، وتابع: "أجرى المشاركون نقاشات مثمرة حول الخطوات اللازمة لإطلاق مفاوضات مباشرة بين البلدين".
