‏نتنياهو: المفاوضات مع لبنان تركز على تفكيك "حزب الله" وسلام مستدام

‏نتنياهو: المفاوضات مع لبنان تركز على تفكيك "حزب الله" وسلام مستدام

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، بأن المفاوضات مع لبنان تركز على تفكيك "حزب الله" وسلام مستدام. 15.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-15T19:01+0000

2026-04-15T19:01+0000

2026-04-15T19:01+0000

وأوضح نتنياهو في كلمة نشرها على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، أنه وجه الجيش الإسرائيلي بتعزيز المنطقة العازلة جنوبي لبنان.وقال نتنياهو: "نجري مفاوضات هي الأولى مع لبنان منذ أكثر من 40 عاما وهدفها نزع سلاح حزب الله وإقرار سلام مستدام".وبشأن إيران، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بلاده تريد إلغاء قدرة التخصيب داخل إيران، وبأن الولايات المتحدة الأمريكية تطلع تل أبيب باستمرار على اتصالاتها مع طهران.وكانت إيران والولايات المتحدة بدأتا مفاوضات في إسلام آباد، السبت الماضي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدنة لمدة أسبوعين في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أفاد بأن "الطرفين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق"، على حد قوله.من جانبه، أعلن ترامب، الاثنين الماضي، أن الولايات المتحدة "ستبدأ حصارًا لكل السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه"، كما أصدر تعليماته إلى البحرية الأمريكية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع رسومًا لإيران مقابل العبور، على حد قوله.وفي وقت سابق، تعهدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ببدء تنفيذ الحصار على "جميع الحركة البحرية الداخلة إلى المواني الإيرانية والخارجة منها" في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش من يوم الاثنين الفائت.

https://sarabic.ae/20260415/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-وافقنا-على-خطط-لاستمرار-العمليات-العسكرية-في-إيران-ولبنان-1112590685.html

إسرائيل

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, إيران, العالم, الأخبار