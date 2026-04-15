نتنياهو: المفاوضات مع لبنان تركز على تفكيك "حزب الله" وسلام مستدام
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، بأن المفاوضات مع لبنان تركز على تفكيك "حزب الله" وسلام مستدام.
وأوضح نتنياهو في كلمة نشرها على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، أنه وجه الجيش الإسرائيلي بتعزيز المنطقة العازلة جنوبي لبنان.
כוחותינו ממשיכים להכות בחיזבאללה, אנחנו עומדים להכריע את בינת ג׳בייל. במקביל נתתי אתמול הנחיות לצה"ל להמשיך לעבות את אזור הביטחון.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 15, 2026
ידידינו האמריקנים מעדכנים אותנו כל הזמן על המגעים עם איראן. המטרות שלנו זהות. לקראת האפשרות שהלחימה תחודש, אנחנו ערוכים לכל תרחיש. pic.twitter.com/Iw9iELKsDV
وقال نتنياهو: "نجري مفاوضات هي الأولى مع لبنان منذ أكثر من 40 عاما وهدفها نزع سلاح حزب الله وإقرار سلام مستدام".
وبشأن إيران، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بلاده تريد إلغاء قدرة التخصيب داخل إيران، وبأن الولايات المتحدة الأمريكية تطلع تل أبيب باستمرار على اتصالاتها مع طهران.
وقال نتنياهو: "مستعدون لأي سيناريو في ظل احتمال عودة الحرب مع إيران، ومن السابق لأوانه تحديد كيف ستنتهي المحادثات مع إيران أو حتى كيف ستسير".
وكانت إيران والولايات المتحدة بدأتا مفاوضات في إسلام آباد، السبت الماضي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدنة لمدة أسبوعين في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أفاد بأن "الطرفين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق"، على حد قوله.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنه "تم التوصل إلى تفاهم بشأن عدد من القضايا، لكن المواقف بقيت متباعدة حيال نقطتين أو ثلاث نقاط جوهرية"، وفق تعبيره.
من جانبه، أعلن ترامب، الاثنين الماضي، أن الولايات المتحدة "ستبدأ حصارًا لكل السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه"، كما أصدر تعليماته إلى البحرية الأمريكية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع رسومًا لإيران مقابل العبور، على حد قوله.
وفي وقت سابق، تعهدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ببدء تنفيذ الحصار على "جميع الحركة البحرية الداخلة إلى المواني الإيرانية والخارجة منها" في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش من يوم الاثنين الفائت.