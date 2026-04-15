إيران تعلن اعتقال 55 عضوا من "جماعات إرهابية" مرتبطة بإسرائيل وأمريكا

سبوتنيك عربي

أعلنت الأجهزة الأمنية الإيرانية، اليوم الأربعاء، تفكيك عدة "خلايا إرهابية" مرتبطة بإسرائيل وأمريكا جنوب شرقي البلاد. 15.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-15T18:10+0000

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأن الأجهزة الأمنية الإيرانية أعلنت عن اعتقال 55 عضوا ممن أسمتهم بـ"الزمر الإرهابية المرتبطة بالكيان الصهيوني وأمريكا" في منطقة جنوب شرق إيران.وأكدت أن اعتقال هؤلاء جاء عبر تنسيق كامل بين الأجهزة الاستخباراتية والأمنية منذ بداية الحرب على إيران وحتى الآن، حيث لقي 13 منهم حتفهم.وأشارت إلى أنه "تم رصد وتفكيك عدة خلايا إرهابية في محافظة سيستان وبلوشستان كانت تخطط لتنفيذ عمليات تخدم أهداف واشنطن وتل أبيب"، منوهة إلى أن "القوات الإيرانية ضبطت خلال هذه العمليات الخاصة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة، وأجهزة اتصال تابعة للحكومة الأمريكية الإرهابية"، وفق وصفها.وأوضحت الوكالة أن "الإرهابيين المعتقلين كانوا قد شرعوا في جمع معلومات عن المواقع والبنية التحتية في المحافظة، بهدف تنفيذ عمليات إرهابية متزامنة مع أي عدوان جوي معاد".وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الأمن القومي في إيران، الأحد الماضي، تفكيك شبكة منظمة قالت إنها كانت تنشط في جمع وإرسال معلومات حساسة إلى جهات معادية داخل البلاد.وأوضحت في بيان لها أن عمليات استخباراتية وأمنية واسعة النطاق أسفرت عن تحديد الشبكة وضبط عناصرها، إذ تم توقيف 50 شخصا بتهمة "التعاون مع العدو" عبر تزويده بإحداثيات ومعلومات عن مواقع حساسة تشمل منشآت وبنية تحتية ونقاط تفتيش ومواقع انتشار قوات أمنية.وأشار البيان إلى أن المتهمين قاموا بإرسال بيانات عن مواقع ثابتة ومتحركة، ما أسهم في تسهيل تنفيذ عمليات وصفها بالاستهدافية ضد تلك المواقع، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.وكانت إيران والولايات المتحدة بدأتا مفاوضات في إسلام آباد، السبت الماضي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدنة لمدة أسبوعين في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أفاد بأن "الطرفين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق"، على حد قوله.من جانبه، أعلن ترامب، الاثنين الماضي، أن الولايات المتحدة "ستبدأ حصارًا لكل السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه"، كما أصدر تعليماته إلى البحرية الأمريكية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع رسومًا لإيران مقابل العبور، على حد قوله.وفي وقت سابق، تعهدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ببدء تنفيذ الحصار على "جميع الحركة البحرية الداخلة إلى المواني الإيرانية والخارجة منها" في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش من يوم الاثنين الفائت.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

