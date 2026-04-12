إيران تعلن تفكيك شبكة تجسس وتعتقل 50 شخصا بتهم "التعاون مع العدو"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
محادثات إسلام أباد.. مطالبات إيرانية بهدنة في لبنان و رفع تجميد الأصول و تحذيرات أمريكية من ضربات جديدة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:03 GMT
22 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:29 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
11:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:33 GMT
25 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
إيران تعلن تفكيك شبكة تجسس وتعتقل 50 شخصا بتهم "التعاون مع العدو"
سبوتنيك عربي
أعلنت قيادة الأمن القومي في إيران، اليوم الأحد، تفكيك شبكة منظمة قالت إنها كانت تنشط في جمع وإرسال معلومات حساسة إلى جهات معادية داخل البلاد. 12.04.2026, سبوتنيك عربي
وأوضحت في بيان لها أن عمليات استخباراتية وأمنية واسعة النطاق أسفرت عن تحديد الشبكة وضبط عناصرها، إذ تم توقيف 50 شخصا بتهمة "التعاون مع العدو" عبر تزويده بإحداثيات ومعلومات عن مواقع حساسة تشمل منشآت وبنية تحتية ونقاط تفتيش ومواقع انتشار قوات أمنية.وأشار البيان إلى أن المتهمين قاموا بإرسال بيانات عن مواقع ثابتة ومتحركة، ما ساهم في تسهيل تنفيذ عمليات وصفها بالاستهدافية ضد تلك المواقع، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.وأضافت السلطات أنه جرى خلال العمليات ضبط ومصادرة معدات إلكترونية متخصصة، من بينها أجهزة اتصالات وأدوات تعمل بالأقمار الصناعية، بالإضافة إلى أسلحة وذخائر.وأوضحت الاستخبارات، في بيان، أن الاعتقالات شملت محافظات همدان وسمنان وجيلان، مشيرة إلى تفكيك عدد من الشبكات واعتقال العشرات من أفرادها، بينهم مشتبه بهم بصلات استخباراتية. وأضافت أنه تم أيضا تحديد هوية عنصرين تابعين لـ"الموساد" في سمنان، إلى جانب التعامل مع آخرين عبر إجراءات وصفتها بـ"التوعوية".وأفادت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق اليوم، بانتهاء المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق، رغم محاولات دفع المحادثات نحو إطار عمل مشترك.وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة أسفرت عن تفاهمات في عدد من القضايا، إلا أن خلافات حول "قضيتين أو ثلاث قضايا رئيسية حالت دون التوصل إلى اتفاق نهائي".وأوضح بقائي أن "هذه الجولة تعد الأطول هذا العام، حيث استمرت ما بين 24 و25 ساعة من المفاوضات المكثفة"، مشيرا إلى أن تعقيد الملفات المطروحة وظروف التفاوض أسهما في إطالة أمدها، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف أن "الدبلوماسية لا تنتهي وتبقى أداة أساسية لحماية المصالح الوطنية"، مؤكدا ضرورة استمرار الجهود الدبلوماسية في أوقات الحرب والسلم.من جهته، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، إن "المفاوضات مع إيران لم تحقق اتفاقا مرضيا للطرفين"، مشيرا إلى أن الوفد الأمريكي سيعود إلى الولايات المتحدة.وأوضح فانس، في مؤتمر صحفي من إسلام آباد، أن "المفاوضات استمرت لعدة ساعات دون التوصل إلى توافق نهائي"، مؤكدا أن واشنطن تسعى إلى رؤية التزام واضح من طهران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي.وأضاف أن "الجانب الأمريكي أبدى مرونة خلال المحادثات وقدّم نوايا حسنة، إلا أن الجهود لم تنجح"، مشيرا إلى أن "الإيرانيين اختاروا عدم الاستجابة للمطالب المطروحة".
أعلنت قيادة الأمن القومي في إيران، اليوم الأحد، تفكيك شبكة منظمة قالت إنها كانت تنشط في جمع وإرسال معلومات حساسة إلى جهات معادية داخل البلاد.
وأوضحت في بيان لها أن عمليات استخباراتية وأمنية واسعة النطاق أسفرت عن تحديد الشبكة وضبط عناصرها، إذ تم توقيف 50 شخصا بتهمة "التعاون مع العدو" عبر تزويده بإحداثيات ومعلومات عن مواقع حساسة تشمل منشآت وبنية تحتية ونقاط تفتيش ومواقع انتشار قوات أمنية.
وأشار البيان إلى أن المتهمين قاموا بإرسال بيانات عن مواقع ثابتة ومتحركة، ما ساهم في تسهيل تنفيذ عمليات وصفها بالاستهدافية ضد تلك المواقع، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.
وأضافت السلطات أنه جرى خلال العمليات ضبط ومصادرة معدات إلكترونية متخصصة، من بينها أجهزة اتصالات وأدوات تعمل بالأقمار الصناعية، بالإضافة إلى أسلحة وذخائر.

وكانت استخبارات الحرس الثوري الإيراني أعلنت، أمس السبت، أنها ألقت القبض على 123 شخصا قالت إنهم مرتبطون بشبكات تتعاون مع أمريكا وإسرائيل في عدد من المحافظات الإيرانية، إضافة إلى ضبط عناصر مرتبطة بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".

وأوضحت الاستخبارات، في بيان، أن الاعتقالات شملت محافظات همدان وسمنان وجيلان، مشيرة إلى تفكيك عدد من الشبكات واعتقال العشرات من أفرادها، بينهم مشتبه بهم بصلات استخباراتية. وأضافت أنه تم أيضا تحديد هوية عنصرين تابعين لـ"الموساد" في سمنان، إلى جانب التعامل مع آخرين عبر إجراءات وصفتها بـ"التوعوية".
وأفادت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق اليوم، بانتهاء المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق، رغم محاولات دفع المحادثات نحو إطار عمل مشترك.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة أسفرت عن تفاهمات في عدد من القضايا، إلا أن خلافات حول "قضيتين أو ثلاث قضايا رئيسية حالت دون التوصل إلى اتفاق نهائي".
وأوضح بقائي أن "هذه الجولة تعد الأطول هذا العام، حيث استمرت ما بين 24 و25 ساعة من المفاوضات المكثفة"، مشيرا إلى أن تعقيد الملفات المطروحة وظروف التفاوض أسهما في إطالة أمدها، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأضاف أن "الدبلوماسية لا تنتهي وتبقى أداة أساسية لحماية المصالح الوطنية"، مؤكدا ضرورة استمرار الجهود الدبلوماسية في أوقات الحرب والسلم.
من جهته، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، إن "المفاوضات مع إيران لم تحقق اتفاقا مرضيا للطرفين"، مشيرا إلى أن الوفد الأمريكي سيعود إلى الولايات المتحدة.
وأوضح فانس، في مؤتمر صحفي من إسلام آباد، أن "المفاوضات استمرت لعدة ساعات دون التوصل إلى توافق نهائي"، مؤكدا أن واشنطن تسعى إلى رؤية التزام واضح من طهران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي.
وأضاف أن "الجانب الأمريكي أبدى مرونة خلال المحادثات وقدّم نوايا حسنة، إلا أن الجهود لم تنجح"، مشيرا إلى أن "الإيرانيين اختاروا عدم الاستجابة للمطالب المطروحة".
