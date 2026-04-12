إيران تعلن تفكيك شبكة تجسس وتعتقل 50 شخصا بتهم "التعاون مع العدو"

سبوتنيك عربي

أعلنت قيادة الأمن القومي في إيران، اليوم الأحد، تفكيك شبكة منظمة قالت إنها كانت تنشط في جمع وإرسال معلومات حساسة إلى جهات معادية داخل البلاد.

2026-04-12T08:37+0000

وأوضحت في بيان لها أن عمليات استخباراتية وأمنية واسعة النطاق أسفرت عن تحديد الشبكة وضبط عناصرها، إذ تم توقيف 50 شخصا بتهمة "التعاون مع العدو" عبر تزويده بإحداثيات ومعلومات عن مواقع حساسة تشمل منشآت وبنية تحتية ونقاط تفتيش ومواقع انتشار قوات أمنية.وأشار البيان إلى أن المتهمين قاموا بإرسال بيانات عن مواقع ثابتة ومتحركة، ما ساهم في تسهيل تنفيذ عمليات وصفها بالاستهدافية ضد تلك المواقع، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.وأضافت السلطات أنه جرى خلال العمليات ضبط ومصادرة معدات إلكترونية متخصصة، من بينها أجهزة اتصالات وأدوات تعمل بالأقمار الصناعية، بالإضافة إلى أسلحة وذخائر.وأوضحت الاستخبارات، في بيان، أن الاعتقالات شملت محافظات همدان وسمنان وجيلان، مشيرة إلى تفكيك عدد من الشبكات واعتقال العشرات من أفرادها، بينهم مشتبه بهم بصلات استخباراتية. وأضافت أنه تم أيضا تحديد هوية عنصرين تابعين لـ"الموساد" في سمنان، إلى جانب التعامل مع آخرين عبر إجراءات وصفتها بـ"التوعوية".وأفادت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق اليوم، بانتهاء المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق، رغم محاولات دفع المحادثات نحو إطار عمل مشترك.وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة أسفرت عن تفاهمات في عدد من القضايا، إلا أن خلافات حول "قضيتين أو ثلاث قضايا رئيسية حالت دون التوصل إلى اتفاق نهائي".وأوضح بقائي أن "هذه الجولة تعد الأطول هذا العام، حيث استمرت ما بين 24 و25 ساعة من المفاوضات المكثفة"، مشيرا إلى أن تعقيد الملفات المطروحة وظروف التفاوض أسهما في إطالة أمدها، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف أن "الدبلوماسية لا تنتهي وتبقى أداة أساسية لحماية المصالح الوطنية"، مؤكدا ضرورة استمرار الجهود الدبلوماسية في أوقات الحرب والسلم.من جهته، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، إن "المفاوضات مع إيران لم تحقق اتفاقا مرضيا للطرفين"، مشيرا إلى أن الوفد الأمريكي سيعود إلى الولايات المتحدة.وأوضح فانس، في مؤتمر صحفي من إسلام آباد، أن "المفاوضات استمرت لعدة ساعات دون التوصل إلى توافق نهائي"، مؤكدا أن واشنطن تسعى إلى رؤية التزام واضح من طهران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي.وأضاف أن "الجانب الأمريكي أبدى مرونة خلال المحادثات وقدّم نوايا حسنة، إلا أن الجهود لم تنجح"، مشيرا إلى أن "الإيرانيين اختاروا عدم الاستجابة للمطالب المطروحة".

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

