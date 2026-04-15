https://sarabic.ae/20260415/طهران-تبادل-الرسائل-مع-الولايات-المتحدة-مستمر-منذ-عودة-وفود-التفاوض-من-إسلام-آباد-1112582407.html
طهران: تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة مستمر منذ عودة وفود التفاوض من إسلام آباد
أفادت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن وفدًا من باكستان قد يزور البلاد، اليوم، لإجراء مباحثات إضافية بشأن تفاصيل المفاوضات مع الولايات المتحدة،... 15.04.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_1b72f366c061653bb8fa9ab913ec15e4.jpg
إيران
أخبار إيران
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_3021503c3addb09e868bccef82e13594.jpg
أفادت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن وفدًا من باكستان قد يزور البلاد، اليوم، لإجراء مباحثات إضافية بشأن تفاصيل المفاوضات مع الولايات المتحدة، لافتةً إلى أن تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة، عبر الوسطاء، مستمر منذ عودة وفود التفاوض من إسلام آباد.
وأعلن متحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي: "منذ يوم الأحد وعودة وفد التفاوض الإيراني إلى طهران، جرى تبادل العديد من الرسائل [مع الولايات المتحدة] عبر الوسيط الباكستاني... من المرجح أن نستضيف اليوم وفدًا من باكستان، وذلك عقب المحادثات التي جرت في إسلام آباد والمناقشات التي أجراها الجانب الباكستاني مع الولايات المتحدة".
وأوضح أن طهران نقلت مقترحاتها ووجهة نظرها بوضوح للوسطاء، مضيفًا أنه من المرجح أن تتم مناقشة وجهات نظر كلا الجانبين بالتفصيل خلال زيارة الوفد الباكستاني.
وشدد بقائي على أن وقف الحرب في لبنان أحد بنود اتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، موضحًا أن عدم الالتزام به يدفع إيران للإصرار على تنفيذ كامل للاتفاق.
وكانت إيران والولايات المتحدة بدأتا مفاوضات في إسلام آباد، السبت الماضي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدنة لمدة أسبوعين في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أفاد بأن "الطرفين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق"، على حد قوله.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنه "تم التوصل إلى تفاهم
بشأن عدد من القضايا، لكن المواقف بقيت متباعدة حيال نقطتين أو ثلاث نقاط جوهرية"، وفق تعبيره.
من جانبه، أعلن ترامب، الاثنين الماضي، أن الولايات المتحدة "ستبدأ حصارًا لكل السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه"، كما أصدر تعليماته إلى البحرية الأمريكية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع رسومًا لإيران مقابل العبور، على حد قوله.
وفي وقت سابق، تعهدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ببدء تنفيذ الحصار على "جميع الحركة البحرية الداخلة إلى المواني الإيرانية والخارجة منها" في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش من يوم أمس الاثنين.