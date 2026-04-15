طهران: تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة مستمر منذ عودة وفود التفاوض من إسلام آباد

أفادت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن وفدًا من باكستان قد يزور البلاد، اليوم، لإجراء مباحثات إضافية بشأن تفاصيل المفاوضات مع الولايات المتحدة،... 15.04.2026, سبوتنيك عربي

وأعلن متحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي: "منذ يوم الأحد وعودة وفد التفاوض الإيراني إلى طهران، جرى تبادل العديد من الرسائل [مع الولايات المتحدة] عبر الوسيط الباكستاني... من المرجح أن نستضيف اليوم وفدًا من باكستان، وذلك عقب المحادثات التي جرت في إسلام آباد والمناقشات التي أجراها الجانب الباكستاني مع الولايات المتحدة".وأوضح أن طهران نقلت مقترحاتها ووجهة نظرها بوضوح للوسطاء، مضيفًا أنه من المرجح أن تتم مناقشة وجهات نظر كلا الجانبين بالتفصيل خلال زيارة الوفد الباكستاني.وكانت إيران والولايات المتحدة بدأتا مفاوضات في إسلام آباد، السبت الماضي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدنة لمدة أسبوعين في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أفاد بأن "الطرفين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق"، على حد قوله.وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنه "تم التوصل إلى تفاهم بشأن عدد من القضايا، لكن المواقف بقيت متباعدة حيال نقطتين أو ثلاث نقاط جوهرية"، وفق تعبيره.وفي وقت سابق، تعهدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ببدء تنفيذ الحصار على "جميع الحركة البحرية الداخلة إلى المواني الإيرانية والخارجة منها" في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش من يوم أمس الاثنين.بيزشكيان: إيران لا تسعى للحرب ولا تخضع لمحاولات فرض الإرادة عليها- الرئاسة

