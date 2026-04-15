طهران: تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة مستمر منذ عودة وفود التفاوض من إسلام آباد

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
بلا قيود
خبير: التنسيق الروسي الصيني مهم للمنطقة العربية
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
طهران: تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة مستمر منذ عودة وفود التفاوض من إسلام آباد
أفادت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن وفدًا من باكستان قد يزور البلاد، اليوم، لإجراء مباحثات إضافية بشأن تفاصيل المفاوضات مع الولايات المتحدة،... 15.04.2026, سبوتنيك عربي
وأعلن متحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي: "منذ يوم الأحد وعودة وفد التفاوض الإيراني إلى طهران، جرى تبادل العديد من الرسائل [مع الولايات المتحدة] عبر الوسيط الباكستاني... من المرجح أن نستضيف اليوم وفدًا من باكستان، وذلك عقب المحادثات التي جرت في إسلام آباد والمناقشات التي أجراها الجانب الباكستاني مع الولايات المتحدة".وأوضح أن طهران نقلت مقترحاتها ووجهة نظرها بوضوح للوسطاء، مضيفًا أنه من المرجح أن تتم مناقشة وجهات نظر كلا الجانبين بالتفصيل خلال زيارة الوفد الباكستاني.وكانت إيران والولايات المتحدة بدأتا مفاوضات في إسلام آباد، السبت الماضي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدنة لمدة أسبوعين في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أفاد بأن "الطرفين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق"، على حد قوله.وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنه "تم التوصل إلى تفاهم بشأن عدد من القضايا، لكن المواقف بقيت متباعدة حيال نقطتين أو ثلاث نقاط جوهرية"، وفق تعبيره.وفي وقت سابق، تعهدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ببدء تنفيذ الحصار على "جميع الحركة البحرية الداخلة إلى المواني الإيرانية والخارجة منها" في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش من يوم أمس الاثنين.
12:08 GMT 15.04.2026
أفادت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن وفدًا من باكستان قد يزور البلاد، اليوم، لإجراء مباحثات إضافية بشأن تفاصيل المفاوضات مع الولايات المتحدة، لافتةً إلى أن تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة، عبر الوسطاء، مستمر منذ عودة وفود التفاوض من إسلام آباد.
وأعلن متحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي: "منذ يوم الأحد وعودة وفد التفاوض الإيراني إلى طهران، جرى تبادل العديد من الرسائل [مع الولايات المتحدة] عبر الوسيط الباكستاني... من المرجح أن نستضيف اليوم وفدًا من باكستان، وذلك عقب المحادثات التي جرت في إسلام آباد والمناقشات التي أجراها الجانب الباكستاني مع الولايات المتحدة".
وأوضح أن طهران نقلت مقترحاتها ووجهة نظرها بوضوح للوسطاء، مضيفًا أنه من المرجح أن تتم مناقشة وجهات نظر كلا الجانبين بالتفصيل خلال زيارة الوفد الباكستاني.
وشدد بقائي على أن وقف الحرب في لبنان أحد بنود اتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، موضحًا أن عدم الالتزام به يدفع إيران للإصرار على تنفيذ كامل للاتفاق.
وكانت إيران والولايات المتحدة بدأتا مفاوضات في إسلام آباد، السبت الماضي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدنة لمدة أسبوعين في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أفاد بأن "الطرفين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق"، على حد قوله.
دبلوماسي تركي سابق يكشف لـ"سبوتنيك" موقف بلاده من الحرب الإيرانية الأمريكية
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنه "تم التوصل إلى تفاهم بشأن عدد من القضايا، لكن المواقف بقيت متباعدة حيال نقطتين أو ثلاث نقاط جوهرية"، وفق تعبيره.
من جانبه، أعلن ترامب، الاثنين الماضي، أن الولايات المتحدة "ستبدأ حصارًا لكل السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه"، كما أصدر تعليماته إلى البحرية الأمريكية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع رسومًا لإيران مقابل العبور، على حد قوله.
وفي وقت سابق، تعهدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ببدء تنفيذ الحصار على "جميع الحركة البحرية الداخلة إلى المواني الإيرانية والخارجة منها" في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش من يوم أمس الاثنين.
بيزشكيان: إيران لا تسعى للحرب ولا تخضع لمحاولات فرض الإرادة عليها- الرئاسة
