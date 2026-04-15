دبلوماسي تركي سابق يكشف لـ"سبوتنيك" موقف بلاده من الحرب الإيرانية الأمريكية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
08:31 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: على روسيا أن تقصف مصانع المسيرات لأنها أمام تصعيد خطير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
10:35 GMT
25 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:33 GMT
16 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
دبلوماسي تركي سابق يكشف لـ"سبوتنيك" موقف بلاده من الحرب الإيرانية الأمريكية
دبلوماسي تركي سابق يكشف لـ"سبوتنيك" موقف بلاده من الحرب الإيرانية الأمريكية

11:45 GMT 15.04.2026
حصري
صرّح الدبلوماسي السابق في الخارجية التركية السفير فكرت أوزر، بأن موقف تركيا من الأزمة الحالية بشأن إيران يقوم على مبدأ "التوازن بين علاقاتها الإقليمية والتزاماتها الدولية"، مع تركيز واضح على وقف التصعيد ومنع اتساع رقعة الحرب في المنطقة.
وأضاف أوزر، في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك"، أن تركيا "تسعى إلى إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن ووقف نزيف الدم في المنطقة"، مشيرًا إلى أن "أنقرة تتحرك انطلاقًا من موقعها كدولة مجاورة لإيران وعضو في حلف الناتو، بما يتيح لها الحفاظ على قنوات تواصل مع مختلف الأطراف".
وأوضح أن "السياسة التركية تقوم على منع انتقال الصراع إلى دول أخرى في المنطقة"، مؤكدًا أن "أنقرة دعت دول الخليج إلى ضبط النفس لتفادي توسع المواجهة بعد انتهاء العمليات العسكرية الحالية".
وأشار أوزر إلى أن الموقع الجغرافي والسياسي لتركيا يجعلها "جسرًا بين الشرق والغرب"، وهو ما يمنحها القدرة على لعب دور الوسيط بين الأطراف المتنازعة، خاصة في ظل علاقاتها مع إيران من جهة، وعضويتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، منذ خمسينيات القرن الماضي من جهة أخرى، على حد قوله.

وأضاف أن تركيا تعتمد في سياستها الخارجية على مبدأ "السلام في الداخل والسلام في العالم"، وتسعى إلى الحفاظ على علاقات متوازنة مع دول الجوار، إلى جانب تعزيز التعاون مع جمهوريات آسيا الوسطى وأذربيجان ضمن أطر إقليمية متعددة.

وفيما يتعلق بالهجوم الذي استهدف قاعدة "إنجرليك" الجوية، أوضح أوزر أنها "قاعدة تركية تُستخدم في إطار أنشطة الناتو وليست قاعدة أمريكية"، لافتًا إلى أن طهران نفت رسميًا مسؤوليتها عن الهجوم.
وأشار السفير التركي السابق إلى أن التحقيقات التركية ما زالت مستمرة، مؤكدًا أن "إيران أعلنت رفضها استهداف الأراضي التركية، وهو ما يعزز فرص استمرار التنسيق الأمني بين البلدين".

وأكد أوزر أن "هناك تنسيقًا قائمًا بين باكستان ومصر وتركيا، في إطار الجهود الرامية إلى منع اتساع دائرة الصراع في المنطقة،، مشيرًا إلى أن هذه الدول "تدرك أنها تواجه تحديات أمنية مشتركة وتسعى إلى الحفاظ على الاستقرار الإقليمي".

وأضاف أن "الاجتماعات المرتقبة في باكستان تعكس حجم الجهود الدبلوماسية المبذولة لاحتواء الأزمة"، موضحًا أن أنقرة تتحرك وفق مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان في مساعيها للوساطة.
وأوضح أوزر أن "تركيا تحتفظ بعلاقات متقدمة مع دول الخليج، وأنها مستعدة للقيام بدور الوساطة إذا اقتضت الحاجة"، مستشهدًا "بدورها السابق في تقريب وجهات النظر خلال الأزمة الخليجية السابقة، وكذلك وساطتها بين الصومال وإثيوبيا".
وأكد السفير التركي السابق أن أنقرة تعمل باستمرار على دعم الاستقرار بين الدول التي وصفها بـ"الشقيقة والصديقة" في المنطقة.
وفي سياق متصل، شدد أوزر على أهمية التنسيق بين تركيا والمملكة العربية السعودية ومصر، معتبرًا أن توافق هذه الدول الثلاث يمكن أن يشكّل عاملًا حاسمًا في تعزيز الاستقرار الإقليمي والحد من التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن "التقارب بين هذه الدول الكبرى إقليميًا قد يسهم في تعزيز الأمن والرفاه الاقتصادي في المنطقة إذا جرى توظيفه ضمن إطار تعاون مشترك".

وحول إمكانية انضمام تركيا إلى أي تحالف دفاعي إقليمي جديد، أوضح أوزر أن "انخراط أنقرة في حلف الناتو جاء أساسًا لأغراض دفاعية وليس هجومية"، مؤكدًا أن تركيا "قد تنظر بإيجابية إلى أي ترتيبات دفاعية إقليمية تهدف إلى حماية أمن الدول وليس التصعيد ضد أطراف أخرى".
وفي ما يتعلق بالعلاقات الدفاعية مع الولايات المتحدة الأمريكية، أشار أوزر إلى "وجود تباين في المواقف داخل واشنطن بشأن التعاون العسكري مع تركيا، خاصة في ملف مقاتلات "إف-35" ومنظومات الدفاع الجوي "باتريوت".

وأوضح أن "رفض واشنطن تزويد أنقرة بمنظومة "باتريوت"، دفع تركيا إلى التوجه نحو شراء منظومة صواريخ "إس-400"، ما أدى لاحقًا إلى تطوير قدراتها الدفاعية الذاتية، بما في ذلك الطائرات المسيّرة من طراز "بيرقدار- تي بي 2".

وفي تقييمه لدور منظمة التعاون الإسلامي، اعتبر أوزر أن "الدول الإسلامية لعبت دورًا مهما في ضبط النفس ومنع اتساع المواجهة رغم تعرض بعض دول المنطقة لهجمات صاروخية خلال الأزمة".
وأوضح أن التنسيق بين تركيا ومصر وباكستان "ضمن الأطر الإقليمية والإسلامية، أسهم في الحد من احتمالات التصعيد الواسع".
