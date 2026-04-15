إعلام: تكلفة إصلاح منشآت الطاقة الخليجية يتراوح بين 30 إلى 50 مليار دولار

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، بأن تكلفة إصلاح منشآت الطاقة المتضررة في دول الخليج تقدَّر بما يتراوح بين 30 إلى 50 مليار دولار. 15.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-15T14:47+0000

ونقلت صحيفة أمريكية، اليوم الأربعاء، عن تقرير استشاري متخصص، أنه في حال تنفيذ عمليات إعادة تأهيل شاملة للبنية التحتية الحيوية لقطاع الطاقة في دول الخليج، فإن التكلفة قد تصل إلى ما بين 30- 50 مليار دولار.وذكر التقرير الاستشاري أن "هذه التقديرات تشمل إصلاح الأضرار المباشرة التي لحقت بالمرافق النفطية والغازية ومحطات المعالجة وشبكات الإمداد، إضافة إلى تكاليف إعادة تشغيل الأنظمة المتضررة ورفع كفاءتها التشغيلية وفق معايير الحماية الحديثة".وأوضح التقرير الأمريكي أن هذه الأضرار جاءت في إطار التوترات العسكرية الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، والتي انعكست بشكل كبير ومؤثر على مستوى المخاطر المحيطة بمنشآت الطاقة في منطقة الشرق الأوسط، ما أدى إلى ارتفاع كلفة التأمين والصيانة الطارئة وتسريع خطط التحصين والحماية.فيما حذر التقرير من أن أي تصعيد إضافي قد يرفع من فاتورة الإصلاح ويزيد الضغوط على قطاع الطاقة العالمي واستقرار الإمدادات.وكانت إيران والولايات المتحدة بدأتا مفاوضات في إسلام آباد، السبت الماضي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدنة لمدة أسبوعين في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أفاد بأن "الطرفين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق"، على حد قوله.وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنه "تم التوصل إلى تفاهم بشأن عدد من القضايا، لكن المواقف بقيت متباعدة حيال نقطتين أو ثلاث نقاط جوهرية"، وفق تعبيره.وفي وقت سابق، تعهدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ببدء تنفيذ الحصار على "جميع الحركة البحرية الداخلة إلى المواني الإيرانية والخارجة منها" في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش من يوم أمس الاثنين.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

