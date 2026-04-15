https://sarabic.ae/20260415/حزب-الله-على-الحكومة-اللبنانية-إعادة-النظر-في-قرار-التفاوض-مع-إسرائيل-1112576639.html

"حزب الله": على الحكومة اللبنانية إعادة النظر في قرار التفاوض مع إسرائيل

سبوتنيك عربي

دعا النائب عن "حزب الله"، حسن فضل الله، اليوم الأربعاء، "الحكومة اللبنانية إلى إعادة النظر في سياساتها والعودة إلى شعبها"، في ظل التوترات السياسية والأمنية...

2026-04-15T09:46+0000

لبنان

أخبار لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار حزب الله

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0b/1097678199_0:2:3072:1730_1920x0_80_0_0_f185b6973aebd011be8fb6cea6856950.jpg

وقال فضل الله، إن "الحكومة الحالية لم تكن على مستوى الشعب ولم تلتقط مقاومة الشباب المقاومين، على حد تعبيره، معتبرًا أن "بعض الأطراف الخارجة عن الميثاق تعمل على التحريض على الانقسام الداخلي ونشر روايات مغلوطة حول معركة بنت جبيل".وأضاف، متسائلًا عمّن هو "الخارج عن القانون"، متهمًا الحكومة في لبنان بتقديم تنازلات والتعامل مع أطراف خارجية ووصفها بأنها "ملطخة بدماء اللبنانيين".كما رأى أن الصورة المطروحة في واشنطن لا تعكس هوية لبنان الحقيقية وخيارات شعبه، على حد قوله، مؤكدًا أن "السلطة هي من سحبت الجيش من الجنوب وتركته فريسة للاحتلال، مما منح فرصًا مجانية للعدو".وأضاف أن "فصل لبنان عن مسار إسلام آباد كان مطلبًا إسرائيليًا، مشيرًا إلى أن الموقف الأمريكي في هذا السياق استند إلى موقف السلطة اللبنانية.كما دعا إلى إجراء استفتاء حول الخيارات الوطنية، معتبرًا أن "وقف العدوان وانسحاب العدو والسماح بعودة النازحين وإطلاق الأسرى، إضافة إلى برنامج لإعادة الإعمار، تمثل القواعد التي يتم التحرك وفقها".وعقدت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، اجتماعا ثلاثيا، بمشاركة وزير الخارجية ماركو روبيو، وسفير الولايات المتحدة لدى لبنان ميشال عيسى، وسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض، وأجرى المشاركون نقاشات حول الخطوات اللازمة لإطلاق مفاوضات مباشرة بين البلدين.وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة أعربت خلال الاجتماع عن أملها في أن تتجاوز هذه المحادثات نطاق اتفاق عام 2024، وأن تفضي إلى اتفاق سلام شامل. وأكدت دعمها لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة الهجمات المستمرة من حزب الله".كما لفت إلى "أن هذه المفاوضات قد تفتح المجال أمام مساعدات كبيرة لإعادة الإعمار وتعافٍ اقتصادي للبنان، وتوسيع فرص الاستثمار لكلا البلدين".‏من جانبها، أكدت إسرائيل "استعدادها للانخراط في مفاوضات مباشرة لحل جميع القضايا العالقة والتوصل إلى سلام دائم يعزز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة".فيما شددت الدولة اللبنانية على الحاجة الملحّة للتنفيذ الكامل لإعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مؤكدةً مبادئ وحدة الأراضي والسيادة الكاملة للدولة.‏‏واتفق جميع الأطراف على إطلاق مفاوضات مباشرة في زمان ومكان يتم الاتفاق عليهما فيما بينهم، وفق البيان.الخارجية الإيرانية: الهجمات الأمريكية الإسرائيلية ترقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية"قيادي في "حزب الله": نرفض بشكل قاطع أي حوار مباشر بين لبنان وإسرائيل

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

