"حزب الله": على الحكومة اللبنانية إعادة النظر في قرار التفاوض مع إسرائيل

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: التنسيق الروسي الصيني مهم للمنطقة العربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
08:30 GMT
30 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:03 GMT
10 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
12:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
16:53 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
"حزب الله": على الحكومة اللبنانية إعادة النظر في قرار التفاوض مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
دعا النائب عن "حزب الله"، حسن فضل الله، اليوم الأربعاء، "الحكومة اللبنانية إلى إعادة النظر في سياساتها والعودة إلى شعبها"، في ظل التوترات السياسية والأمنية... 15.04.2026, سبوتنيك عربي
وقال فضل الله، إن "الحكومة الحالية لم تكن على مستوى الشعب ولم تلتقط مقاومة الشباب المقاومين، على حد تعبيره، معتبرًا أن "بعض الأطراف الخارجة عن الميثاق تعمل على التحريض على الانقسام الداخلي ونشر روايات مغلوطة حول معركة بنت جبيل".وأضاف، متسائلًا عمّن هو "الخارج عن القانون"، متهمًا الحكومة في لبنان بتقديم تنازلات والتعامل مع أطراف خارجية ووصفها بأنها "ملطخة بدماء اللبنانيين".كما رأى أن الصورة المطروحة في واشنطن لا تعكس هوية لبنان الحقيقية وخيارات شعبه، على حد قوله، مؤكدًا أن "السلطة هي من سحبت الجيش من الجنوب وتركته فريسة للاحتلال، مما منح فرصًا مجانية للعدو".وأضاف أن "فصل لبنان عن مسار إسلام آباد كان مطلبًا إسرائيليًا، مشيرًا إلى أن الموقف الأمريكي في هذا السياق استند إلى موقف السلطة اللبنانية.كما دعا إلى إجراء استفتاء حول الخيارات الوطنية، معتبرًا أن "وقف العدوان وانسحاب العدو والسماح بعودة النازحين وإطلاق الأسرى، إضافة إلى برنامج لإعادة الإعمار، تمثل القواعد التي يتم التحرك وفقها".وعقدت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، اجتماعا ثلاثيا، بمشاركة وزير الخارجية ماركو روبيو، وسفير الولايات المتحدة لدى لبنان ميشال عيسى، وسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض، وأجرى المشاركون نقاشات حول الخطوات اللازمة لإطلاق مفاوضات مباشرة بين البلدين.وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة أعربت خلال الاجتماع عن أملها في أن تتجاوز هذه المحادثات نطاق اتفاق عام 2024، وأن تفضي إلى اتفاق سلام شامل. وأكدت دعمها لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة الهجمات المستمرة من حزب الله".كما لفت إلى "أن هذه المفاوضات قد تفتح المجال أمام مساعدات كبيرة لإعادة الإعمار وتعافٍ اقتصادي للبنان، وتوسيع فرص الاستثمار لكلا البلدين".‏من جانبها، أكدت إسرائيل "استعدادها للانخراط في مفاوضات مباشرة لحل جميع القضايا العالقة والتوصل إلى سلام دائم يعزز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة".فيما شددت الدولة اللبنانية على الحاجة الملحّة للتنفيذ الكامل لإعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مؤكدةً مبادئ وحدة الأراضي والسيادة الكاملة للدولة.‏‏واتفق جميع الأطراف على إطلاق مفاوضات مباشرة في زمان ومكان يتم الاتفاق عليهما فيما بينهم، وفق البيان.
09:46 GMT 15.04.2026
دعا النائب عن "حزب الله"، حسن فضل الله، اليوم الأربعاء، "الحكومة اللبنانية إلى إعادة النظر في سياساتها والعودة إلى شعبها"، في ظل التوترات السياسية والأمنية القائمة في البلاد.
وقال فضل الله، إن "الحكومة الحالية لم تكن على مستوى الشعب ولم تلتقط مقاومة الشباب المقاومين، على حد تعبيره، معتبرًا أن "بعض الأطراف الخارجة عن الميثاق تعمل على التحريض على الانقسام الداخلي ونشر روايات مغلوطة حول معركة بنت جبيل".
وأضاف، متسائلًا عمّن هو "الخارج عن القانون"، متهمًا الحكومة في لبنان بتقديم تنازلات والتعامل مع أطراف خارجية ووصفها بأنها "ملطخة بدماء اللبنانيين".
كما رأى أن الصورة المطروحة في واشنطن لا تعكس هوية لبنان الحقيقية وخيارات شعبه، على حد قوله، مؤكدًا أن "السلطة هي من سحبت الجيش من الجنوب وتركته فريسة للاحتلال، مما منح فرصًا مجانية للعدو".
وقال فضل الله إن "خيار المفاوضات مع إسرائيل غير صحيح"، داعيًا إلى العودة لما وصفه بالخيارات الوطنية، ومتهمًا الحكومة بأنها تفرط في قوة لبنان السياسية والعسكرية، ولم تستثمر صمود الجنوب لصالح الدولة.
وأضاف أن "فصل لبنان عن مسار إسلام آباد كان مطلبًا إسرائيليًا، مشيرًا إلى أن الموقف الأمريكي في هذا السياق استند إلى موقف السلطة اللبنانية.
كما دعا إلى إجراء استفتاء حول الخيارات الوطنية، معتبرًا أن "وقف العدوان وانسحاب العدو والسماح بعودة النازحين وإطلاق الأسرى، إضافة إلى برنامج لإعادة الإعمار، تمثل القواعد التي يتم التحرك وفقها".
وعقدت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، اجتماعا ثلاثيا، بمشاركة وزير الخارجية ماركو روبيو، وسفير الولايات المتحدة لدى لبنان ميشال عيسى، وسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض، وأجرى المشاركون نقاشات حول الخطوات اللازمة لإطلاق مفاوضات مباشرة بين البلدين.
وذكر بيان أمريكي إسرائيلي لبناني مشترك، أن هذا الاجتماع شكّل أول تواصل رفيع المستوى بين حكومتي إسرائيل ولبنان منذ عقود، وتابع: "أجرى المشاركون نقاشات مثمرة حول الخطوات اللازمة لإطلاق مفاوضات مباشرة بين البلدين".
وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة أعربت خلال الاجتماع عن أملها في أن تتجاوز هذه المحادثات نطاق اتفاق عام 2024، وأن تفضي إلى اتفاق سلام شامل. وأكدت دعمها لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة الهجمات المستمرة من حزب الله".
كما لفت إلى "أن هذه المفاوضات قد تفتح المجال أمام مساعدات كبيرة لإعادة الإعمار وتعافٍ اقتصادي للبنان، وتوسيع فرص الاستثمار لكلا البلدين".
‏من جانبها، أكدت إسرائيل "استعدادها للانخراط في مفاوضات مباشرة لحل جميع القضايا العالقة والتوصل إلى سلام دائم يعزز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة".
فيما شددت الدولة اللبنانية على الحاجة الملحّة للتنفيذ الكامل لإعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مؤكدةً مبادئ وحدة الأراضي والسيادة الكاملة للدولة.‏
‏واتفق جميع الأطراف على إطلاق مفاوضات مباشرة في زمان ومكان يتم الاتفاق عليهما فيما بينهم، وفق البيان.
