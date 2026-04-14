إعلام: الجيش الإسرائيلي يدشن مواقع عسكرية إضافية في جنوب لبنان

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي يقيم مواقع عسكرية إضافية في جنوب لبنان، وأن ضباطا يحذرون من أنها تشكل تهديدا للجنود. 14.04.2026, سبوتنيك عربي

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مصدر، أن الجيش شرع في إنشاء مواقع إضافية داخل لبنان، بالإضافة إلى المواقع الخمسة الموجودة حاليا، ومن المتوقع أن يتضاعف عددها.ونقلت الصحيفة عن جنود يخدمون في لبنان أنه "على الرغم من الاختلافات الجوهرية بين ساحات القتال، فإن الجيش يعمل في لبنان بطريقة مشابهة لأساليب العمليات في قطاع غزة، وأن هذه المواقع يُتوقع أن تصبح بؤرا للتوتر والقتال المستمر مع حزب الله".وفي السياق نفسه، عقدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً ثلاثياً، بمشاركة وزير الخارجية ماركو روبيو، وسفير الولايات المتحدة لدى لبنان ميشال عيسى، وسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض، حيث أجرى المشاركون نقاشات حول الخطوات اللازمة لإطلاق مفاوضات مباشرة بين البلدين.وذكر بيان أمريكي إسرائيلي لبناني مشترك، أن هذا الاجتماع شكّل أول تواصل رفيع المستوى بين حكومتي إسرائيل ولبنان منذ عقود، وتابع: "أجرى المشاركون نقاشات مثمرة حول الخطوات اللازمة لإطلاق مفاوضات مباشرة بين البلدين".كما لفت إلى "أن هذه المفاوضات قد تفتح المجال أمام مساعدات كبيرة لإعادة الإعمار وتعافٍ اقتصادي للبنان، وتوسيع فرص الاستثمار لكلا البلدين".‏من جانبها، أكدت إسرائيل "استعدادها للانخراط في مفاوضات مباشرة لحل جميع القضايا العالقة والتوصل إلى سلام دائم يعزز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة".فيما شددت الدولة اللبنانية على الحاجة الملحّة للتنفيذ الكامل لإعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مؤكدةً مبادئ وحدة الأراضي والسيادة الكاملة للدولة.‏‏واتفق جميع الأطراف على إطلاق مفاوضات مباشرة في زمان ومكان يتم الاتفاق عليهما فيما بينهم، وفق البيان.

