بيان أمريكي إسرائيلي لبناني مشترك واتفاق على إطلاق مفاوضات مباشرة

بيان أمريكي إسرائيلي لبناني مشترك واتفاق على إطلاق مفاوضات مباشرة

سبوتنيك عربي

عقدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا ثلاثيا، بمشاركة وزير الخارجية ماركو روبيو، وسفير الولايات المتحدة لدى لبنان ميشال عيسى، وسفير إسرائيل...

2026-04-14T19:31+0000

2026-04-14T19:31+0000

2026-04-14T20:18+0000

وذكر بيان أمريكي إسرائيلي لبناني مشترك، أن هذا الاجتماع شكّل أول تواصل رفيع المستوى بين حكومتي إسرائيل ولبنان منذ عقود، وتابع: "أجرى المشاركون نقاشات مثمرة حول الخطوات اللازمة لإطلاق مفاوضات مباشرة بين البلدين".وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة أعربت خلال الاجتماع عن أملها في أن تتجاوز هذه المحادثات نطاق اتفاق عام 2024، وأن تفضي إلى اتفاق سلام شامل. وأكدت دعمها لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة الهجمات المستمرة من حزب الله".كما لفت إلى "أن هذه المفاوضات قد تفتح المجال أمام مساعدات كبيرة لإعادة الإعمار وتعافٍ اقتصادي للبنان، وتوسيع فرص الاستثمار لكلا البلدين".‏من جانبها، أكدت إسرائيل "استعدادها للانخراط في مفاوضات مباشرة لحل جميع القضايا العالقة والتوصل إلى سلام دائم يعزز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة".فيما شددت الدولة اللبنانية على الحاجة الملحّة للتنفيذ الكامل لإعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مؤكدةً مبادئ وحدة الأراضي والسيادة الكاملة للدولة.‏ ‏واتفق جميع الأطراف على إطلاق مفاوضات مباشرة في زمان ومكان يتم الاتفاق عليهما فيما بينهم، وفق البيان.الخارجية الإيرانية: الهجمات الأمريكية الإسرائيلية ترقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية"قيادي في "حزب الله": نرفض بشكل قاطع أي حوار مباشر بين لبنان وإسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

لبنان

سبوتنيك عربي

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, اسرائيل, لبنان, مفاوضات