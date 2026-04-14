نائب في البرلمان عن "حزب الله" لـ"سبوتنيك": السلطة اللبنانية في مأزق بسبب التفاوض المباشر

سبوتنيك عربي

علّق النائب في البرلمان اللبناني عن "حزب الله"، حسين الحاج حسن، على مسألة التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل، مؤكدا أن "هذه المفاوضات تُعد مخالفة دستورية... 14.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-14T15:48+0000

وقال الحاج حسن، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الإقدام على خطوة من هذا النوع يتطلب إجماعا وطنيا وسياسيا غير متوافر"، مشيرا إلى أن "التفاوض يتم مع عدو يحتل أرضنا ويواصل اعتداءاته"، ومعتبرا أن "السلطة اللبنانية أدخلت نفسها في مأزق سيتوسع من دون تحقيق أي نتيجة".وأكد الحاج حسن، أن "موقف حزب الله الرافض للتفاوض المباشر هو موقف مبدئي"، مشددا على أن "قرار الحزب مستقل عن القرار الإيراني وينطلق من اعتبارات وطنية خاصة". وحول صمت رئيس مجلس النواب نبيه بري، أكد أنه يتم "البناء على مواقفه المعلنة"، مشيرا إلى أهمية "وضوح الاستراتيجية اللبنانية في أي مسار تفاوضي"، متسائلا: "أين الدبلوماسية منذ يوم الأربعاء حتى اليوم؟ ولماذا يُطرح وقف إطلاق النار اليوم بعد رفض شموله للبنان سابقا؟". وعن احتمال تعليق المفاوضات في حال عدم وقف إطلاق النار، قال: "لم نبدأ المفاوضات لنعلّقها، وموقفنا واضح برفضها، لكن القرار ليس بأيدينا"، متسائلا: "هل يستطيع لبنان الاستمرار في التفاوض تحت الضغط إذا لم يتحقق وقف إطلاق النار؟". وختم الحاج حسن حديثه بالإشارة إلى أن "الحديث عن انقلاب على الحكومة لا أساس له من الصحة، وهو مجرد شائعات تهدف إلى إثارة الفتنة عبر معلومات مضللة"، قائلا: "كفى الله اللبنانيين شر الفتنة".

