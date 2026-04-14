"حزب الله" ينشر مشاهد لتدمير "هامر" إسرائيلية جنوبي لبنان... فيديو
شهدت بلدة الطيبة جنوبي لبنان عملية عسكرية نفذتها مجموعة تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، استهدفت خلالها آلية من نوع "هامر" تابعة للجيش الإسرائيلي، وذلك باستخدام... 14.04.2026, سبوتنيك عربي
"حزب الله" ينشر مشاهد لتدمير "هامر" إسرائيلية جنوبي لبنان... فيديو
14:17 GMT 14.04.2026 (تم التحديث: 14:27 GMT 14.04.2026)
شهدت بلدة الطيبة جنوبي لبنان عملية عسكرية نفذتها مجموعة تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، استهدفت خلالها آلية من نوع "هامر" تابعة للجيش الإسرائيلي، وذلك باستخدام محلّقة انقضاضيّة. وقد أظهرت مشاهد متداولة لحظة إصابة الهدف بدقة، ما أدى إلى تدمير الآلية بشكل مباشر.
وتأتي هذه العملية في سياق التصعيد المستمر على الحدود الجنوبية، حيث تتكرر هجمات القوات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، وسط حالة من التوتر الأمني المتصاعد في المنطقة. وتؤكد هذه العمليات على تطور القدرات الميدانية والتقنية لدى "حزب الله" في استخدام الطائرات المسيّرة.
في المقابل، لم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي حول تفاصيل الاستهداف أو حجم الخسائر، في حين تواصل الأطراف المعنية متابعة التطورات الميدانية وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهات في الجنوب اللبناني.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، صرح، أمس الاثنين، بأن إسرائيل تطلق عملية جديدة في جنوب لبنان تحت اسم "محراث الفضة"، للقضاء على ما وصفه بالـ"تهديدات" على غرار العملية العسكرية في قطاع غزة.
وأكد كاتس، في زيارة أجراها برفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس الأركان لجنوب لبنان، بحسب ما ذكرت "القناة 14" الإسرائيلية، اليوم الأحد، "اسم العملية هو "المحراث الفضي"، نقضي من خلالها على التهديد كما فعلنا في غزة".