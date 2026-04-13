روسيا تحصد الذهب في كأس العالم للجمباز الإيقاعي بأداء مميز.. فيديو
© Sputnik . Grigory Sysoevتؤدي ماريا بوريسوفا روتينها على الطوق خلال نهائي منافسات الجمباز الإيقاعي الشامل في بطولة روسيا للجمباز الإيقاعي في موسكو.
أظهرت لقطات جانبا من أداء ماريا بوريسوفا، في منافسات الطوق ببطولة كأس العالم للجمباز الإيقاعي في طشقند، حيث فازت بالميدالية الذهبية في منافسات الفردي العام، والميدالية الفضية في منافسات الطوق.
وأكدت المدربة الرئيسية للمنتخب الروسي للجمباز الإيقاعي، تاتيانا سيرغايفا، أن مشاركة اللاعبات الروسيات في البطولات الدولية باتت ضرورية في المرحلة الحالية لاكتساب الخبرة التنافسية ورفع المستوى الفني.
وأضافت سيرغايفا في تصريحات صادرة عن المكتب الإعلامي للاتحاد الروسي للجمباز أن "المرحلة الثانية سارت على نحو ممتاز. قدمت ماريا بوريسوفا أداءً متقنًا في جميع منافسات الجمباز الشاملة الأربع، واستحقت نتيجتها بجدارة. كما قدمت إيفا كونونوفا أداءً رائعًا في أول مشاركة لها في بطولة دولية كبرى".
ووفقا لسيرغايفا: "انتقلت عروض الفريق الجماعية من فئة الناشئين إلى فئة الكبار هذا العام فقط. وقررنا منح هذا الفريق فرصةً للتدرب على المنافسات بدلًا من الفريق الذي حقق نجاحًا في المرحلة الأولى. من المهم لجميع لاعبي الجمباز المشاركة في البطولات الدولية واكتساب الخبرة اللازمة".