تصويت... برأيك هل تنجح المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في وقف الحرب؟

على وقع الغارات الإسرائيلية المتواصلة، من المقرر أن تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بين سفيري لبنان وإسرائيل لدى الولايات المتحدة... 14.04.2026, سبوتنيك عربي

ويرى مراقبون أن نجاح أي مسار تفاوضي قد يعتمد بشكل كبير على حجم الضغوط الدولية، ولا سيما الدور الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة في دفع الأطراف نحو تسوية أو وقف لإطلاق النار، بينما يعتقد آخرون أن التباين العميق في المواقف والأولويات بين الطرفين قد يشكل عائقًا أساسيًا أمام تحقيق اختراق حقيقي في أي مفاوضات مباشرة. وتواجه هذه المفاوضات رفضًا قاطعًا من "حزب الله"، حيث وصف أمينه العام نعيم قاسم، المفاوضات بأنها "عبثية"، معتبرًا أن "التفاوض في ظل العمليات العسكرية يمثل طعنة للمقاومة"، مؤكدًا أن "الحل الوحيد يتمثل في فرض تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ووقف العدوان".برأيك... هل تنجح المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في وقف الحرب؟نعيم قاسم: المفاوضات مع إسرائيل "عبثية" و"حزب الله" سيبقى في الميدانوزير الخارجية اللبناني: المفاوضات مع إسرائيل تكرس فعليا الفصل بين الملف اللبناني والمسار الإيراني

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

