تصويت... برأيك هل تنجح المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في وقف الحرب؟
سبوتنيك عربي
على وقع الغارات الإسرائيلية المتواصلة، من المقرر أن تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بين سفيري لبنان وإسرائيل لدى الولايات المتحدة... 14.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-14T10:54+0000
ويرى مراقبون أن نجاح أي مسار تفاوضي قد يعتمد بشكل كبير على حجم الضغوط الدولية، ولا سيما الدور الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة في دفع الأطراف نحو تسوية أو وقف لإطلاق النار، بينما يعتقد آخرون أن التباين العميق في المواقف والأولويات بين الطرفين قد يشكل عائقًا أساسيًا أمام تحقيق اختراق حقيقي في أي مفاوضات مباشرة. وتواجه هذه المفاوضات رفضًا قاطعًا من "حزب الله"، حيث وصف أمينه العام نعيم قاسم، المفاوضات بأنها "عبثية"، معتبرًا أن "التفاوض في ظل العمليات العسكرية يمثل طعنة للمقاومة"، مؤكدًا أن "الحل الوحيد يتمثل في فرض تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ووقف العدوان".
على وقع الغارات الإسرائيلية المتواصلة، من المقرر أن تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بين سفيري لبنان وإسرائيل لدى الولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين البلدين، فيما تتزايد التساؤلات حول إمكانية انتقال الصراع من الميدان العسكري إلى طاولة المفاوضات المباشرة.
ويرى مراقبون أن نجاح أي مسار تفاوضي قد يعتمد بشكل كبير على حجم الضغوط الدولية، ولا سيما الدور الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة في دفع الأطراف نحو تسوية أو وقف لإطلاق النار، بينما يعتقد آخرون أن التباين العميق في المواقف والأولويات بين الطرفين قد يشكل عائقًا أساسيًا أمام تحقيق اختراق حقيقي في أي مفاوضات مباشرة.
وبين البينين، يمكن أن ترشح المفاوضات المباشرة عن تهدئة مؤقتة فقط، يراها بعض المراقبين قد تخفف حدة التصعيد لفترة محدودة دون أن تعالج جذور الأزمة أو تنهي أسباب التوتر بشكل دائم.
وتواجه هذه المفاوضات رفضًا قاطعًا من "حزب الله"، حيث وصف أمينه العام نعيم قاسم، المفاوضات بأنها "عبثية
"، معتبرًا أن "التفاوض في ظل العمليات العسكرية يمثل طعنة للمقاومة"، مؤكدًا أن "الحل الوحيد يتمثل في فرض تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ووقف العدوان".
