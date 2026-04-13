وزير الخارجية اللبناني: المفاوضات مع إسرائيل تكرس فعليا الفصل بين الملف اللبناني والمسار الإيراني

بدء الحصار الأمريكي على إيران
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:03 GMT
22 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:29 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
11:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:33 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
نهاية المفاوضات بين إيران وأمريكا دون التوصل لاتفاق.. والعراق ينتخب نزار آميدي رئيسا جديدا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:29 GMT
17 د
On air
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
10:32 GMT
10 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: المرشح المجري الجديد يريد الحفاظ على العلاقة مع روسيا في مجال الطاقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
وزير الخارجية اللبناني: المفاوضات مع إسرائيل تكرس فعليا الفصل بين الملف اللبناني والمسار الإيراني
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي، اليوم الاثنين، بأن بلاده "تسعى عبر مفاوضات مباشرة مع إسرائيل إلى الوصول إلى وقف لإطلاق النار"، مشددًا على أن "إرساء هذا...
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، بحسب منشور لرجّي، عبر منصة "إكس". وأكد وزير الخارجية اللبناني، خلال الاتصال، أن "الدولة اللبنانية تحتكر وحدها قرار التفاوض باسم لبنان، في رسالة واضحة تُعيد تثبيت مبدأ السيادة الوطنية في قلب الدبلوماسية اللبنانية"، وفق قوله. من ناحيتة، أعرب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، لنظيره اللبناني عن "دعم بلاده الراسخ للجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية في سبيل بسط سيادتها وتحقيق الاستقرار"، مؤكدًا أن "ألمانيا تعمل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار"، بحسب المنشور. كما أبلغ فاديفول نظيره اللبناني، عن "تخصيص مساعدات إنسانية للشعب اللبناني بقيمة 45 مليون يورو".ويوم أمس الأحد، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موافقته على بدء مفاوضات بشأن اتفاق سلام مع لبنان، مشيرًا إلى "وجود تواصل سابق بين الجانبين، خلال الفترة الماضية".وأوضح نتنياهو، في تصريحات له، أن "لبنان تواصل مع إسرائيل مرات عدة خلال الشهر الماضي، لبدء مفاوضات سلام مباشرة"، مؤكدًا أنه أعطى موافقته على ذلك، إلا أنه وضع شرطين أساسيين للمضي قدما في هذه المفاوضات، يتمثلان في "تفكيك سلاح "حزب الله"، والتوصل إلى اتفاق سلام حقيقي يدوم لأجيال"، على حد قوله.وأضاف نتنياهو أن "الهدف من هذه المفاوضات هو الوصول إلى تسوية دائمة بين الطرفين، رغم أن نتائجها ما تزال غير مؤكدة حتى الآن".وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أعلن أن "الحكومة ستبدأ مفاوضات مباشرة مع لبنان، تهدف إلى نزع سلاح "حزب الله" وتحقيق السلام بين الجانبين".من جانبها، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن "الإدارة الأمريكية قررت الاضطلاع بدور الوسيط بين لبنان وإسرائيل، في خطوة تأتي استجابةً لمبادرة أطلقها الرئيس اللبناني جوزاف عون، تقوم على وقف إطلاق النار والانتقال إلى مسار تفاوض مباشر بين الجانبين".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 8 أبريل/ نيسان الجاري، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها "تأتي استجابةً" لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، و قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.وأضاف ترامب أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.
وزير الخارجية اللبناني: المفاوضات مع إسرائيل تكرس فعليا الفصل بين الملف اللبناني والمسار الإيراني

صرّح وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي، اليوم الاثنين، بأن بلاده "تسعى عبر مفاوضات مباشرة مع إسرائيل إلى الوصول إلى وقف لإطلاق النار"، مشددًا على أن "إرساء هذا المسار قد كرّس فعليًا الفصل بين الملف اللبناني والمسار الإيراني".
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، بحسب منشور لرجّي، عبر منصة "إكس".
وأكد وزير الخارجية اللبناني، خلال الاتصال، أن "الدولة اللبنانية تحتكر وحدها قرار التفاوض باسم لبنان، في رسالة واضحة تُعيد تثبيت مبدأ السيادة الوطنية في قلب الدبلوماسية اللبنانية"، وفق قوله.
من ناحيتة، أعرب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، لنظيره اللبناني عن "دعم بلاده الراسخ للجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية في سبيل بسط سيادتها وتحقيق الاستقرار"، مؤكدًا أن "ألمانيا تعمل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار"، بحسب المنشور.
كما أبلغ فاديفول نظيره اللبناني، عن "تخصيص مساعدات إنسانية للشعب اللبناني بقيمة 45 مليون يورو".
ويوم أمس الأحد، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موافقته على بدء مفاوضات بشأن اتفاق سلام مع لبنان، مشيرًا إلى "وجود تواصل سابق بين الجانبين، خلال الفترة الماضية".
وأوضح نتنياهو، في تصريحات له، أن "لبنان تواصل مع إسرائيل مرات عدة خلال الشهر الماضي، لبدء مفاوضات سلام مباشرة"، مؤكدًا أنه أعطى موافقته على ذلك، إلا أنه وضع شرطين أساسيين للمضي قدما في هذه المفاوضات، يتمثلان في "تفكيك سلاح "حزب الله"، والتوصل إلى اتفاق سلام حقيقي يدوم لأجيال"، على حد قوله.
وأضاف نتنياهو أن "الهدف من هذه المفاوضات هو الوصول إلى تسوية دائمة بين الطرفين، رغم أن نتائجها ما تزال غير مؤكدة حتى الآن".
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أعلن أن "الحكومة ستبدأ مفاوضات مباشرة مع لبنان، تهدف إلى نزع سلاح "حزب الله" وتحقيق السلام بين الجانبين".

وبحسب شبكة "سي بي إس" الأمريكية، قد تُعقد لقاءات بين وفدي إسرائيل ولبنان في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المقبل، في ظل تحركات دبلوماسية متسارعة على خلفية التوترات الإقليمية.

من جانبها، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن "الإدارة الأمريكية قررت الاضطلاع بدور الوسيط بين لبنان وإسرائيل، في خطوة تأتي استجابةً لمبادرة أطلقها الرئيس اللبناني جوزاف عون، تقوم على وقف إطلاق النار والانتقال إلى مسار تفاوض مباشر بين الجانبين".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 8 أبريل/ نيسان الجاري، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها "تأتي استجابةً" لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، و قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.
وأضاف ترامب أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.
كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.
من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.
