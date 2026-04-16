https://sarabic.ae/20260416/بيروتالمضي-في-مفاوضات-مباشرة-مع-إسرائيل-كرس-مبدأ-فصل-الملف-اللبناني-عن-الإيراني-1112608965.html

بيروت..المضي في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل كرس مبدأ فصل الملف اللبناني عن الإيراني

أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، اليوم الخميس، أن المضي في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل كرس مبدأ فصل الملف اللبناني عن الملف الإيراني، مشيرا إلى أن بلاده تعلق... 16.04.2026, سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن

العالم

العالم العربي

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0b/1108059994_0:0:1257:708_1920x0_80_0_0_a18dc7d4fdf38aeff01c1f2f4fcba1cb.jpg

وكتب رجي على منصة إكس": "استقبلتُ وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هاميش فالكونر، الذي أكد دعم بلاده لمسار المفاوضات المباشرة".وأضاف: "شددت على أن المضي في المفاوضات المباشرة كرس مبدأ فصل الملف اللبناني عن الملف الإيراني، وأن الدولة اللبنانية وحدها هي من يتفاوض باسم لبنان".وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، اليوم الخميس، أن وقف إطلاق النار في لبنان سيكون المدخل الطبيعي للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت وسائل إعلام فرنسية، بأن السلطات اللبنانية "غير مطلعة" على أي اتصالات محتملة مع إسرائيل، أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولم تتلق بيروت أي معلومات بهذا الشأن عبر القنوات الرسمية.وقال مصدر لبناني لوكالة فرنسية: "لسنا على علم بأي اتصالات مُخطط لها مع الجانب الإسرائيلي، ولم يتم إبلاغنا بذلك عبر القنوات الرسمية"، فيما وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم، بأن المحادثات بين إسرائيل ولبنان ستُعقد اليوم الخميس.عقدت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء اجتماعا ثلاثيا، بمشاركة وزير الخارجية ماركو روبيو، وسفير الولايات المتحدة لدى لبنان ميشال عيسى، وسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض، وأجرى المشاركون نقاشات حول الخطوات اللازمة لإطلاق مفاوضات مباشرة بين البلدين.وذكر بيان أمريكي إسرائيلي لبناني مشترك، أن هذا الاجتماع شكل أول تواصل رفيع المستوى بين حكومتي إسرائيل ولبنان منذ عقود، وتابع: "أجرى المشاركون نقاشات مثمرة حول الخطوات اللازمة لإطلاق مفاوضات مباشرة بين البلدين".

https://sarabic.ae/20260416/الرئيس-اللبناني-التفاوض-شأن-سيادي-تتولاه-السلطات-اللبنانية-دون-إشراك-أي-طرف-1112607401.html

https://sarabic.ae/20260416/إعلام-وقف-إطلاق-النار-في-لبنان-قد-يبدأ-هذا-الأسبوع-1112599309.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

