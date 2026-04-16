الرئيس اللبناني: التفاوض شأن سيادي تتولاه السلطات اللبنانية دون إشراك أي طرف

أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، اليوم الخميس، أن وقف إطلاق النار في لبنان سيكون المدخل الطبيعي للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل.

وشدد عون على أن التفاوض شأن سيادي تتولاه السلطات اللبنانية وحدها دون إشراك أي طرف.ونشرت الرئاسة اللبنانية بيانا لها، ظهر اليوم الخميس، أفادت من خلاله بأن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، قد قال لوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر، إن وقف إطلاق النار الذي يطالب به لبنان مع إسرائيل سيكون المدخل الطبيعي للمفاوضات المباشرة بين البلدين وفق المبادرة الرئاسية التفاوضية.وقال عون إن "التفاوض تتولاه السلطات اللبنانية وحدها لأنه مسألة سيادية لا يمكن إشراك أحد بها".وأضاف الرئيس اللبناني أن "انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية خطوة أساسية لتثبيت وقف إطلاق النار من جهة، ولإعادة انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وبسط سلطة الدولة بشكل كامل وإنهاء أي مظاهر مسلحة".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت وسائل إعلام فرنسية، بأن السلطات اللبنانية "غير مطلعة" على أي اتصالات محتملة مع إسرائيل، أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولم تتلق بيروت أي معلومات بهذا الشأن عبر القنوات الرسمية.وقال مصدر لبناني لوكالة فرنسية: "لسنا على علم بأي اتصالات مُخطط لها مع الجانب الإسرائيلي، ولم يتم إبلاغنا بذلك عبر القنوات الرسمية"، فيما وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم، بأن المحادثات بين إسرائيل ولبنان ستُعقد اليوم الخميس.وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "نسعى إلى إتاحة قدر من هامش التنفس بين إسرائيل ولبنان. لقد مر وقت طويل منذ أن تحدث الزعيمان معًا، نحو 34 عامًا. سيحدث ذلك غدًا (اليوم بتوقيت الشرق الأوسط)".عقدت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء اجتماعا ثلاثيا، بمشاركة وزير الخارجية ماركو روبيو، وسفير الولايات المتحدة لدى لبنان ميشال عيسى، وسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض، وأجرى المشاركون نقاشات حول الخطوات اللازمة لإطلاق مفاوضات مباشرة بين البلدين.وذكر بيان أمريكي إسرائيلي لبناني مشترك، أن هذا الاجتماع شكل أول تواصل رفيع المستوى بين حكومتي إسرائيل ولبنان منذ عقود، وتابع: "أجرى المشاركون نقاشات مثمرة حول الخطوات اللازمة لإطلاق مفاوضات مباشرة بين البلدين".

https://sarabic.ae/20260416/إعلام-إسرائيل-تقصف-نحو-15-بلدة-في-جنوب-لبنان-خلال-ساعة-واحدة-1112601295.html

https://sarabic.ae/20260416/إعلام-وقف-إطلاق-النار-في-لبنان-قد-يبدأ-هذا-الأسبوع-1112599309.html

