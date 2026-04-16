الرئاسة اللبنانية: روبيو يؤكد للرئيس عون استمرار المساعي الأمريكية للتوصل لوقف إطلاق النار في لبنان

الرئاسة اللبنانية: روبيو يؤكد للرئيس عون استمرار المساعي الأمريكية للتوصل لوقف إطلاق النار في لبنان

سبوتنيك عربي

أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الخميس، أن رئيس الجمهورية جوزاف عون، تلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، شكره عون فيه على الجهود التي... 16.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-16T12:12+0000

2026-04-16T12:12+0000

2026-04-16T12:25+0000

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان: "تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاً هاتفيا من وزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو شكره فيه على الجهود التي تقوم بها واشنطن من أجل التوصل لوقف إطلاق النار ودعمها على كافة المستويات".وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي، اليوم الخميس، أن المضي في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل كرّس مبدأ فصل الملف اللبناني عن الملف الإيراني، مشيرًا إلى أن بلاده تعلق آمالا كبيرة على المفاوضات.وتابع: "من جهتي أكدت أن لبنان يعلق آمالا كبيرة على المفاوضات، وجددت التأكيد بأن الحل الدبلوماسي كان دائما الخيار الوحيد لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وانسحاب إسرائيل وإعادة الأسرى وترسيم الحدود البرية".وأضاف: "شددت على أن المضي في المفاوضات المباشرة كرس مبدأ فصل الملف اللبناني عن الملف الإيراني، وأن الدولة اللبنانية وحدها هي من يتفاوض باسم لبنان".وقال مصدر لبناني لوكالة فرنسية: "لسنا على علم بأي اتصالات مخطط لها مع الجانب الإسرائيلي، ولم يتم إبلاغنا بذلك عبر القنوات الرسمية"، فيما وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم، بأن المحادثات بين إسرائيل ولبنان ستعقد اليوم الخميس.وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "نسعى إلى إتاحة قدر من هامش التنفس بين إسرائيل ولبنان. لقد مر وقت طويل منذ أن تحدث الزعيمان معًا، نحو 34 عامًا. سيحدث ذلك غدًا (اليوم بتوقيت الشرق الأوسط)".وذكر بيان أمريكي إسرائيلي لبناني مشترك، أن هذا الاجتماع شكل أول تواصل رفيع المستوى بين حكومتي إسرائيل ولبنان منذ عقود، وتابع: "أجرى المشاركون نقاشات مثمرة حول الخطوات اللازمة لإطلاق مفاوضات مباشرة بين البلدين".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

