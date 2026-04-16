إسرائيل: دمرنا جميع الأهداف الاستراتيجية الإيرانية وإذا لزم الأمر فسنكرر ذلك مجددا

صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، أن إسرائيل دمرت جميع الأهداف الاستراتيجية الإيرانية، مشيرا إلى أن إيران أمام مفترق طرق تاريخي بين...

وقال كاتس خلال فعالية في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب: "إيران أمام مفترق طرق تاريخي، طريق إلى التخلي عن الإرهاب والبرنامج النووي، أي خيار الاستقرار وإعادة البناء كما تقترح الولايات المتحدة، والطريق الثانية إلى الهاوية التي لن تنجو منها إيران، هذا خيارهم بين المستقبل وبين هاوية العزلة والدمار".وبدأت إيران والولايات المتحدة، مفاوضات في إسلام آباد، السبت الماضي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدنة لمدة أسبوعين في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، أفاد بأن "الطرفين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق".من جانبه، أعلن ترامب، يوم الاثنين الماضي، أن الولايات المتحدة "بدأت حصارًا لكل السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه"، كما أصدر تعليماته إلى البحرية الأمريكية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع رسومًا لإيران مقابل العبور، على حد قوله.وفي وقت سابق، تعهدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ببدء تنفيذ الحصار على "جميع الحركة البحرية الداخلة إلى المواني الإيرانية والخارجة منها" في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش من يوم الاثنين.

