ترامب يعلن اتفاق لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق نار لمدة 10 أيام
إسرائيل: دمرنا جميع الأهداف الاستراتيجية الإيرانية وإذا لزم الأمر فسنكرر ذلك مجددا
إسرائيل: دمرنا جميع الأهداف الاستراتيجية الإيرانية وإذا لزم الأمر فسنكرر ذلك مجددا
صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، أن إسرائيل دمرت جميع الأهداف الاستراتيجية الإيرانية، مشيرا إلى أن إيران أمام مفترق طرق تاريخي بين... 16.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-16T15:35+0000
2026-04-16T15:35+0000
وقال كاتس خلال فعالية في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب: "إيران أمام مفترق طرق تاريخي، طريق إلى التخلي عن الإرهاب والبرنامج النووي، أي خيار الاستقرار وإعادة البناء كما تقترح الولايات المتحدة، والطريق الثانية إلى الهاوية التي لن تنجو منها إيران، هذا خيارهم بين المستقبل وبين هاوية العزلة والدمار".وبدأت إيران والولايات المتحدة، مفاوضات في إسلام آباد، السبت الماضي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدنة لمدة أسبوعين في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، أفاد بأن "الطرفين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق".من جانبه، أعلن ترامب، يوم الاثنين الماضي، أن الولايات المتحدة "بدأت حصارًا لكل السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه"، كما أصدر تعليماته إلى البحرية الأمريكية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع رسومًا لإيران مقابل العبور، على حد قوله.وفي وقت سابق، تعهدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ببدء تنفيذ الحصار على "جميع الحركة البحرية الداخلة إلى المواني الإيرانية والخارجة منها" في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش من يوم الاثنين.
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, إيران, أخبار إيران
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, إيران, أخبار إيران

إسرائيل: دمرنا جميع الأهداف الاستراتيجية الإيرانية وإذا لزم الأمر فسنكرر ذلك مجددا

15:35 GMT 16.04.2026
صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، أن إسرائيل دمرت جميع الأهداف الاستراتيجية الإيرانية، مشيرا إلى أن إيران أمام مفترق طرق تاريخي بين التخلي عن برنامجها النووي والانخراط في مسار الاستقرار أو التوجه نحو الهاوية.
وقال كاتس خلال فعالية في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب: "إيران أمام مفترق طرق تاريخي، طريق إلى التخلي عن الإرهاب والبرنامج النووي، أي خيار الاستقرار وإعادة البناء كما تقترح الولايات المتحدة، والطريق الثانية إلى الهاوية التي لن تنجو منها إيران، هذا خيارهم بين المستقبل وبين هاوية العزلة والدمار".

وتابع: "دمرنا وضربنا كل الأهداف الاستراتيجية الإيرانية، وإذا اضطررنا فسنفعل ذلك من جديد، إذا اختارت إيران الطريق نحو الهاوية، فسترى الأهداف التي لم نضربها حتى الآن ستكون مؤلمة أكثر من التي هاجمناها، وقد هاجمنا الكثير، الخيار بيدهم والعواقب عليهم".

البيت الأبيض: متفائلون بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق مع إيران
وبدأت إيران والولايات المتحدة، مفاوضات في إسلام آباد، السبت الماضي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدنة لمدة أسبوعين في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، أفاد بأن "الطرفين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق".

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنه "تم التوصل إلى تفاهم بشأن عدد من القضايا، لكن المواقف بقيت متباعدة حيال نقطتين أو ثلاث نقاط جوهرية".

من جانبه، أعلن ترامب، يوم الاثنين الماضي، أن الولايات المتحدة "بدأت حصارًا لكل السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه"، كما أصدر تعليماته إلى البحرية الأمريكية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع رسومًا لإيران مقابل العبور، على حد قوله.
وفي وقت سابق، تعهدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ببدء تنفيذ الحصار على "جميع الحركة البحرية الداخلة إلى المواني الإيرانية والخارجة منها" في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش من يوم الاثنين.
