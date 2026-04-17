إعلام: ترامب قد يقدم تنازلات جديدة بشأن إيران
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يكون مستعداً لتقديم تنازلات جديدة بشأن إيران رغبةً منه في إنهاء الصراع. 17.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-17T07:16+0000
وذكرت صحيفة بوليتيكو، نقلاً عن مسؤول خليجي رفيع المستوى: "أعتقد أنه (ترامب) سيقدم تنازلات جديدة... إنه جادٌّ بشأن المفاوضات ويرغب بشدة في إنهاء هذا الصراع".واستدرك المسؤول: "لكن الإيرانيين يرفضون حتى الآن منحه ما يحتاجه لحفظ ماء الوجه والانسحاب من الصراع". وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا في 28 شباط/فبراير ضربات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما أسفر عن وقوع أضرار وإصابات في صفوف المدنيين، وردّت إيران بضرب الأراضي الإسرائيلية والمنشآت العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط. وقُتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في اليوم الأول من العملية العسكرية، وأعلنت الجمهورية الإسلامية الحداد لمدة 40 يومًا.وبعد ذلك، صرّح نائب الرئيس، جي.دي فانس، بأن إيران والولايات المتحدة فشلتا في التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات، وعاد الوفد الأميركي إلى بلاده دون إبرام صفقة.
أفادت وسائل إعلام غربية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يكون مستعداً لتقديم تنازلات جديدة بشأن إيران رغبةً منه في إنهاء الصراع.
وذكرت صحيفة بوليتيكو، نقلاً عن مسؤول خليجي رفيع المستوى: "أعتقد أنه (ترامب) سيقدم تنازلات جديدة... إنه جادٌّ بشأن المفاوضات ويرغب بشدة في إنهاء هذا الصراع".
واستدرك المسؤول: "لكن الإيرانيين يرفضون حتى الآن منحه ما يحتاجه لحفظ ماء الوجه والانسحاب من الصراع".
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا في 28 شباط/فبراير ضربات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما أسفر عن وقوع أضرار وإصابات في صفوف المدنيين، وردّت إيران بضرب الأراضي الإسرائيلية والمنشآت العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط. وقُتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي
في اليوم الأول من العملية العسكرية، وأعلنت الجمهورية الإسلامية الحداد لمدة 40 يومًا.
وفي 11 نيسان/أبريل، عقدت إيران والولايات المتحدة محادثات في إسلام آباد بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق مع طهران بشأن وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين.
وبعد ذلك، صرّح نائب الرئيس، جي.دي فانس، بأن إيران والولايات المتحدة فشلتا في التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات، وعاد الوفد الأميركي إلى بلاده دون إبرام صفقة.